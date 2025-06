TUTTO PRONTO PER LA XXVII SAGRA DELLA VASTEDDA CU SAMMUCU – Sabato 14 e domenica 15 giugno a Troina

Troina, 12 giugno 2025 – Mancano ormai pochi giorni e tutto è pronto per la “sagra della vastedda cu sammucu”, l’appuntamento che da ben 27 anni celebra una delle eccellenze gastronomiche più straordinarie della Sicilia.

Sabato 14 e domenica 15 giugno, via Nazionale, via Umberto e piazza Matteotti si animeranno con sapori unici, musica coinvolgente e tradizioni autentiche per un weekend che regala emozioni uniche, difficili da trovare altrove.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Troina in collaborazione con la Pro Loco, porterà nel borgo dei Nebrodi migliaia di visitatori richiamati dal profumo inconfondibile della “vastedda cu sammucu”, la focaccia tipica farcita con tuma e salame nostrani. Il tutto è impreziosito dai fiori di sambuco raccolti in piena fioritura.

Sarà un fine settimana di sapori, musica e tradizioni. Il programma riserva infatti momenti di grande spettacolo che si alterneranno alle degustazioni negli stand gastronomici.

Sabato mattina i gruppi folkloristici “Bulgàrani”, “ZUS Malacky” e “A Musetta” si esibiranno lungo il percorso della sagra, seguiti dall’aperitivo di benvenuto curato dall’istituto alberghiero di Troina.

Nel pomeriggio, artisti di strada animeranno le vie del borgo con magia, equilibrismo e acrobazie, mentre la sfilata “Always feel beautiful” aggiungerà eleganza alla manifestazione. La sera il palco di piazza Matteotti ospiterà il concerto degli SHAKALAB, la band reggae-ska che ha conquistato il pubblico con le sue sonorità travolgenti, prima della discoteca in piazza.

Domenica sera sarà la volta di “Sicilia in Festa” con Diego Caltabiano, uno degli appuntamenti più attesi per chi ama la musica popolare siciliana e l’energia travolgente del folklore isolano. La giornata inizierà con l’imperdibile show cooking dell’istituto alberghiero dove sarà possibile assistere alla preparazione dal vivo della celebre vastedda cu sammucu, proseguirà nel pomeriggio con un suggestivo corteo storico che attraverserà le vie della sagra, mentre la serata sarà arricchita dallo spettacolo “Dalla terra al palco: sapore di folk” con i gruppi “Bulgàrani” da Sofia e “ZUS Malacky” dalla Slovacchia, oltre che al gruppo locale “A musetta”.

Troina, nel circuito dei Borghi più belli d’Italia, offre ai visitatori anche l’opportunità di scoprire non solo i sapori della tradizione, ma anche le bellezze naturali del Parco dei Nebrodi. Durante la sagra saranno infatti attive escursioni guidate su monte Muganà e alla Diga Ancipa, a cura di Cammina con Turi (prenotazione gratuita facendo clic qui o attraverso il numero 333 6832016) e del Cai (info e prenotazioni al 320 4837076), tour del centro storico con Coop. La Sorgente (info e prenotazione gratuita al 0935 653666 / 339 6953516) e visite al sistema museale troinese con Cooltural-mente (info e prenotazioni al 331 467 5445). Un’area giochi dedicata ai più piccoli completerà l’offerta per le famiglie.

L’ingresso alla manifestazione è completamente gratuito e gli stand gastronomici saranno aperti per tutto il weekend, pronti a far assaporare l’unicità della vastedda cu sammucu e degli altri prodotti tipici del territorio.

Quella che ci si appresta a vivere, non è solo una sagra: è un abbraccio di profumi, sapori e folklore.

Sabato 14 e domenica 15 giugno, vieni a Troina: la vastedda cu sammucu ti aspetta con tutta la sua bontà, tra musiche che accendono le piazze e tradizioni che parlano al cuore.

