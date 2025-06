Premio “Ragusani nel Mondo” Tutto pronto per la XXX Edizione

Tutto è pronto anche se ancora manca qualche settimana per il programmato doppio appuntamento del Premio “Ragusani nel Mondo” che, con la sua trentesima edizione, si accinge a percorrere un voyage di cultura e spettacolo così speciale e davvero unico nel suo genere. Le serate di intrattenimento con tantissimi ospiti saranno due con la presenza della Banda della Marina Militare che si esibirà con due concerti di grande richiamo.

Si avvicina, pertanto, la data del Premio che raggiungerà un traguardo eccezionale e senza precedenti, posizionandosi al vertice nazionale tra le manifestazioni dedicate a figure illustri di origine ragusana, distintesi per meriti assoluti.

Nelle due previste date, sabato 26 e domenica 27 luglio prossimi, Ragusa, con la sua splendida Piazza Libertà, si prepara ad accogliere un evento di vasta portata. Dodici i premiati, suddivisi nelle due serate e in tre diverse sezioni, riceveranno prestigiosi riconoscimenti.

Entrambi gli appuntamenti culmineranno con l’esibizione della prestigiosa Banda della Marina Militare, un’icona mondiale tra i corpi bandistici militari, vero vanto nazionale e, non di rado, al seguito della conosciutissima nave Amerigo Vespucci.

Nuove storie emergeranno, arricchendo il già prestigioso elenco di personalità che hanno portato lustro al territorio ibleo in ogni angolo del mondo. Nel corso della kermesse, in tutti questi anni, sono state numerose le persone che – dotate di straordinario talento, creatività, dinamismo e abilità imprenditoriali – hanno calcato i palchi di Piazza San Giovanni e, successivamente, Piazza Libertà, segnando un’epoca che ha tracciato un solco indelebile non solo negli iblei ma anche a carattere internazionale.

Accanto alla serata del prossimo 26 luglio, dedicata ai premi classici, seguirà la serata di domenica 27, in cui alcuni dei premiati delle edizioni precedenti torneranno sul palco, pronti a ravvivare ricordi ed emozioni e a far rivivere momenti indimenticabili di questa trentennale manifestazione.

Nell’edizione di quest’anno vi sarà una sorpresa: un premio “Giovani”, dedicato a una selezione di giovani talenti che hanno già raggiunto importanti successi.

Nel corso delle due serate verrà inoltre assegnato un Premio riservato ad imprenditori e aziende iblee, che rappresentano una testimonianza significativa della vivacità e professionalità del settore aziendale locale.

Questa XXX edizione sarà, dunque, un’autentica esplosione di novità, riaffermando il valore indiscusso di un evento che unisce cultura e spettacolo, promozione territoriale sotto molteplici aspetti e rilevanza turistica.

Vediamo in sintesi i protagonisti della XXX edizione.

I premiati sono:

Antonino Ferrera, ragusano, manager di fama internazionale con vasta esperienza nello sviluppo e gestione di attività nei settori dell’energia rinnovabile, acqua, petrolio e infrastrutture a livello globale. È riconosciuto per la sua capacità di individuare nuovi mercati e opportunità, gestire fusioni e acquisizioni e riorganizzare aziende, doti che lo accreditano come autentico Ambasciatore Ibleo nel Mondo.

Raffaele Brullo, originario di Chiaramonte, armatore e imprenditore di successo nel trasporto di prodotti petrolchimici. È il “capitano” di una flotta di 18 navi cisterna altamente specializzate, con 1500 tra ufficiali e marittimi a bordo, e occupa una posizione di assoluto rilievo sulle rotte internazionali, dal Mediterraneo al Nord Europa.

Alberto Di Stefano, ragusano, oftalmologo affermato negli Stati Uniti, rappresenta un simbolo dell’emigrazione ragusana degli anni Sessanta verso gli USA, dove i suoi genitori si trasferirono in cerca di un futuro migliore. La sua nomina è un atto di gratitudine e riconoscimento verso l’intero flusso migratorio del passato, a perenne memoria di un fenomeno spesso trascurato.

Mirjana Cartia D’Asero, manager di riconosciuto calibro, con una solida formazione specialistica in finanza immobiliare e recupero crediti. È stata Amministratore Delegato del Sole 24 Ore, ricoprendo contemporaneamente ruoli di prestigio nei Consigli di amministrazione di primarie aziende nazionali.

Inoltre, un premio speciale sarà conferito a Domenico Pisana, modicano, critico letterario, giornalista-scrittore, teologo, fondatore e presidente del Caffè Letterario “Salvatore Quasimodo” di Modica, testimone della cultura letteraria del territorio ibleo nel mondo. Tra le numerosissime opere e riconoscimenti provenienti non solo dalla critica ma anche da tantissimi territori (dalle Alpi alle Piramidi; Grecia ed Europa, Turchia, Egitto, Canada), Pisana – di recente – ha ricevuto una targa quale riconoscimento “per il talento poetico che lo distingue, per il prezioso contributo letterario che arricchisce il panorama culturale della nostra città”. Alla cerimonia, tenutasi presso il Municipio di Modica, erano presenti – tra gli altri – la sindaca di Modica (Maria Monisteri Caschetto) e il presidente del Consiglio (Maria Cristina Minardo). L’instancabile impegno di Pisana contribuisce, attraverso anche le iniziative del “Caffè Letterario Quasimodo”, a diffondere cultura e rendere la sua Città punto di riferimento per iniziative di livello in diversi contesti nazionali ed internazionali.

Nella sezione “Giovani”, i premi saranno assegnati a:

Loris Fichera, vittoriese, ingegnere specializzato in robotica, coordinatore di progetti di ricerca negli USA, che gli hanno valso numerosi premi e riconoscimenti internazionali.

Lorenzo Guardiano, ragusano, dalla personalità eclettica e versatile, che ha dimostrato eccellenti virtù come pianista, egittologo, epigrafista, filologo e ricercatore, nonché accademico presso l’Università di Milano e la Ca’ Foscari di Venezia.

Ruben Micieli, comisano, pianista, direttore d’orchestra e compositore, vincitore di oltre 40 concorsi nazionali e internazionali, si è esibito in sale da concerto, teatri e prestigiosi festival in diverse città del mondo. Virtuoso del piano, è destinato a una carriera ancora più brillante, con il supporto entusiasta della critica.

Giovanni E Matteo Cutello, gemelli chiaramontani, rispettivamente sassofonista e trombettista, sono considerati dalla critica due tra i migliori musicisti del panorama jazzistico nazionale.

I premi “Azienda” saranno assegnati a:

Sisifo, primaria società che opera a Ragusa e in tutta l’isola nel settore dell’assistenza sanitaria integrativa.

Vincenzo Venniro, che ha dato lustro alle attività di trasporto container e sviluppato i traffici commerciali nel porto di Pozzallo.

Andrea Russo, leader riconosciuto nel settore dell’intermediazione immobiliare, con consolidate esperienze in campo nazionale e siciliano.

Altre sorprese arricchiranno l’interesse delle due serate, che godranno come sempre della Direzione Artistica di Peppe Arezzo, con i suoi musicisti e vocalist.

L’ingresso in Piazza Libertà per entrambe le serate è completamente libero e non richiede alcun pass.

Giuseppe Nativo





Luogo: Ragusa, Piazza Libertà, Piazza Libertà, RAGUSA, RAGUSA, SICILIA