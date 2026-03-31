ANM Caltanissetta, rinnovata la giunta distrettuale: Bonaventura presidente

Nuovo assetto per la sezione distrettuale di Caltanissetta dell’Associazione Nazionale Magistrati, che ha rinnovato la propria giunta per il prossimo quadriennio.

La presidente Bonaventura

A guidare l’organismo sarà Alessandra Bonaventura, eletta presidente. Al suo fianco, nel ruolo di segretario, Fabrizio Giannola, mentre l’incarico di tesoriere è stato affidato a Pietro Enea.

La nuova giunta

La nuova giunta è composta da magistrati in servizio nei principali uffici giudiziari del distretto: ne fanno parte Piera Anzalone, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, lo stesso Pietro Enea e Fabrizio Giannola, entrambi giudici al Tribunale di Gela, Alessandra Giunta, consigliere della Corte d’Appello di Caltanissetta, Sofia Milone e Giulia Zappalà, giudici presso il Tribunale nisseno, e Giuseppe Noto, giudice del Tribunale di Enna.

Il nuovo organismo resterà in carica per quattro anni, con l’obiettivo di rappresentare le istanze della magistratura del distretto e affrontare le principali sfide legate all’amministrazione della giustizia sul territorio.