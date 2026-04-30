Valguarnera, depositate le liste: ecco tutti i nomi dei candidati, sarà corsa a tre per il sindaco

Depositati a Valguarnera i nomi dei candidati consiglieri ed assessori. Le operazioni di consegna si sono protratte sino alla tarda mattinata di ieri ed oltre le 12, ora ultima per la consegna, per via di una interpretazione legislativa sollevata dalla segretaria comunale.

Oggetto del rilievo una recente norma che riguardava il numero di assessori da designare. La norma, secondo l’interpretazione della segretaria, stabilisce che gli assessori da designare devono essere il 50% della componente della Giunta, formata da 5 assessori; per cui il numero da indicare doveva essere in prima battuta composto da 3 nominativi e non da 2.

Ciò ha colto di sorpresa alcuni depositari delle liste, che hanno dovuto in extremis estrarre dal cilindro un terzo assessore, operazione tutt’altro che semplice. Alla fine il cerchio si è chiuso con l’inserimento di nomi nuovi, non facenti parte del progetto iniziale.

Per quanto riguarda la composizione delle liste, di rilievo c’è da segnalare che Giuseppe Interlicchia ha chiuso la lista dei consiglieri con soli 9 nominativi su 12 disponibili.

Lista Giuseppe Interlicchia

Lista Giuseppe Interlicchia: Asia Maria Leanza, Salvatore Vicino, Filippo Roccazzella, Enza Maria Folisi, Rebecca Giordano, Adriano Profeta, Luigi Calaciura, Francesco Sardegno, Carmelo Platania.

Assessori designati: Giuseppe Calaciura, Antonio Calì, Enrico Capuano.

Lista Angelo Bruno

Lista Angelo Bruno: Giuseppe Speranza, Antonio Draià, Vincenzo Litteri, Carmelo Platania, Concetta Dragà, Filippa Greco, Arianna Milazzo, Maria Pina Zinno, Andrea Denaro, Filippa D’Angelo, Fabio Arena, Giuseppe Arcuria.

Assessori designati: Rosanna Mazzucchelli, Giuseppe Profeta, Giuseppe Litteri.

Concorreranno per la prossima legislatura tre consiglieri uscenti: Giuseppe Speranza, Filippa Greco, Filippa D’Angelo.

Lista Carmen Cutrona (Noi come Voi)

Lista Carmen Cutrona (Noi come Voi): Carmelo Auzzino, Simona Balsamo, Andrea Cultraro, Francesco Di Gregorio, Francesca Draià, Salvatore Galante, Laura Garlini, Andrea Giarmanà, Angela Guarrera, Giusy Sardegno, Lorenzo Scarlata, Samuel Scozzarella.

Assessori designati: Maria Rosa Bonanno, Tony Giuliano, Francesca Draià.

La sindaca si presenta al consiglio comunale, mentre tra i consiglieri che hanno riproposto la propria candidatura figurano Carmelo Auzzino e Lorenzo Scarlata.