Il nicosiano Rosario Brucato semifinalista negli Usa con il corto horror “The Evil Brooch”

Il filmmaker nicosiano Rosario Brucato conquista un nuovo riconoscimento negli Stati Uniti. Il suo cortometraggio horror soprannaturale “The Evil Brooch” è stato selezionato come semifinalista al Flickers’ Rhode Island International Film Festival 2026, una delle principali rassegne dedicate al cinema indipendente americano. Il risultato arriva dopo il precedente traguardo ottenuto al Bare Bones International Film & Music Festival di Muskogee, in Oklahoma, dove l’opera era stata finalista.

Il riconoscimento negli Stati Uniti

Secondo quanto reso noto dalla produzione, il festival del Rhode Island ha ricevuto oltre 7.650 opere per l’edizione 2026. “The Evil Brooch” ha superato il primo livello di selezione, ottenendo il riconoscimento di semifinalista e rimanendo inoltre tra i film che il festival potrà valutare per eventuali programmazioni nel corso dell’anno. «Ricevere questo riconoscimento da un festival come Flickers/RIIFF è per noi un vero onore», ha dichiarato Rosario Brucato, sottolineando come il risultato rappresenti «una conferma importante del percorso internazionale» intrapreso dal cortometraggio.

Un horror tra fede e soprannaturale

Scritto, diretto, montato e prodotto dallo stesso Brucato attraverso R.B. Cinema, “The Evil Brooch” racconta una storia di possessione e conflitto spirituale costruita attorno a due spille gemelle: una nera, simbolo delle forze oscure, e una bianca, associata alla protezione della Madonna. Il film utilizza il linguaggio dell’horror per affrontare temi come il contrasto tra bene e male, il valore delle scelte individuali e la dimensione della fede, sviluppando una narrazione caratterizzata da atmosfere soprannaturali e richiami simbolici.

Il cast e la squadra tecnica

Nel cast figurano Veronica Brucato, Giuseppe Brucato, Beniamin Robert Puiu, Elena Basso, Loretta Micheloni, Tiziana Beltrame, Davide La Noce, Francesca Valeria Ventre, Serena Marini e Irene Venturini. La fotografia è firmata da Nicola Cattani, mentre alla realizzazione hanno collaborato Barbara Morosetti, truccatrice ed esperta di effetti speciali già impegnata in produzioni internazionali, Walter Volpatto, colorist attivo nell’industria cinematografica statunitense e membro dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ed Eric Paulsen, sound designer vincitore di un Daytime Emmy Award che ha curato la post-produzione sonora.