Ati, Movimento per Troina ai sindaci: scegliere un presidente e tagliare il cordone con AcquaEnna

Una presidenza dell’ATI idrico di Enna che segni una discontinuità e abbia tra le priorità la revoca della concessione ad Acquenna. È la richiesta che il Movimento civico per Troina affida a una lettera aperta indirizzata ai Comuni dell’Ennese, chiamando in causa direttamente i consiglieri comunali.

La linea ai sindaci

L’obiettivo è che siano loro a sollecitare i sindaci sulla scelta del successore di Nino Cammarata, il sindaco di Piazza Armerina il cui mandato alla guida dell’ATI è ormai concluso. Non una semplice indicazione sul nome, dunque, ma una richiesta sul profilo politico del prossimo presidente e sulla linea che dovrà seguire l’organismo.

Per il Movimento, la partita della presidenza deve essere letta soprattutto alla luce della gestione del servizio idrico e della lunga battaglia sulla concessione ad Acquenna. La nuova guida dell’ATI dovrebbe, nelle intenzioni del gruppo civico, assumere una posizione netta sul percorso di revoca.

Il cambio di passo

Nella lettera si chiede quindi una «nomina in controtendenza» rispetto alle scelte compiute negli ultimi anni. Un cambio di passo che il Movimento considera necessario per riportare al centro gli interessi dei cittadini dell’Ennese.

Toni duri anche nei confronti della politica che ha governato fin qui la vicenda. Il Movimento parla di una gestione segnata da una «politica di connivenza» con gli interessi economici della società, accusando di fatto il sistema politico di non avere dato seguito alle richieste dei cittadini.

La presa di posizione arriva mentre la partita per la nuova presidenza rimane bloccata e gli equilibri tra i Comuni sono ancora da definire. Una partita che, oltre alla gestione dell’ATI, si intreccia con gli assetti politici territoriali e con le strategie che guardano alle elezioni regionali del 2027. È in questo quadro che la richiesta del Movimento assume un peso preciso: provare a spostare il confronto dal nome del prossimo presidente alla linea politica che quel presidente dovrà rappresentare. E indicare nella questione Acquenna il primo, decisivo banco di prova della discontinuità.