Difesa e Sicurezza: l’ennese Mirko Caruso collabora con la Difesa alle simulazioni per la tutela del dominio cognitivo

L’ennese Mirko Caruso, classe 1995, esperto in cybersecurity e cyber intelligence operante in ambito Difesa, ha recentemente ricevuto una nota formale di ringraziamento da parte dell’Ufficio Generale Strategia Militare e Innovazione (UGSMI) dello Stato Maggiore Difesa.

Il ringraziamento, a firma del Generale di Divisione Alessandro Grassano e afferente alle attività del polo INNOV@DIFESA (Italian Defence Innovation Hub), fa riferimento al contributo tecnico fornito nell’ambito del progetto denominato “Wargame sul Cognitive Warfare CW2046”.

L’iniziativa dello Stato Maggiore Difesa si inserisce in un moderno filone di studio rivolto alla prevenzione delle nuove minacce ibride. Le simulazioni strategiche (o wargame) rappresentano oggi uno strumento fondamentale per la Difesa non in ottica offensiva, ma come meccanismo di prevenzione e resilienza. Nello specifico, il progetto proietta i partecipanti in uno scenario futuro, simulando il contesto geopolitico e tecnologico dell’anno 2046. L’obiettivo è analizzare scenari di crisi legati alla “guerra cognitiva”, ovvero quel dominio in cui attori ostili utilizzano lo spazio cibernetico, la disinformazione e la manipolazione dei dati per colpire le infrastrutture informative, alterare la percezione della realtà e destabilizzare la tenuta sociale e istituzionale di un Paese. Attraverso queste esercitazioni, le istituzioni testano le proprie capacità di reazione e sviluppano contromisure adeguate per proteggere la collettività.

Il ruolo della cyber intelligence nel progetto

In questo scenario, incentrato sull’uso dell’infrastruttura digitale ed informatica come vettore di manipolazione, si è inserito il contributo di Caruso, basato sulle sue competenze specialistiche in ambito cyber.

Come riportato nel documento ufficiale, attraverso l’analisi della documentazione tecnica e la formulazione di specifiche osservazioni, l’esperto ha condiviso le proprie competenze concorrendo alla definizione dell’impianto concettuale e metodologico del progetto. La nota dello Stato Maggiore Difesa evidenzia inoltre come il confronto tra professionalità provenienti da ambiti differenti sia stato essenziale per conferire all’iniziativa solidità e un approccio multidisciplinare.

Il progetto “CW2046” ha superato la sua fase autorizzativa, ottenendo l’approvazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa. Il programma entra ora nella fase esecutiva, che prevede una serie di test event propedeutici e la successiva esecuzione del wargame finale. A tal proposito, l’Ufficio Generale ha comunicato la volontà di continuare a coinvolgere l’esperto ennese anche nelle prossime attività operative, affinché il patrimonio di conoscenze e di relazioni sviluppato possa continuare ad accompagnare l’evoluzione dell’iniziativa.

Profilo

Mirko Caruso è un informatico specializzato in cyber intelligence e sicurezza delle infrastrutture critiche. Si occupa di Security Governance, Risk & Compliance presso una società pubblica in-house della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ufficiale della Riserva Selezionata delle Forze Armate, è titolare di un incarico quale esperto esterno presso l’Ufficio Generale Strategia Militare e Innovazione dello Stato Maggiore Difesa.



