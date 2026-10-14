Giovane di Piazza Armerina scomparsa, ore di ansia per i familiari

Sono in corso le ricerche di Martina Stivala, la giovane di Piazza Armerina di cui non si hanno notizie da sabato scorso. La sua scomparsa ha fatto scattare il dispositivo di ricerca che coinvolge le forze dell’ordine, la Protezione civile e le associazioni di volontariato del territorio.

Gli appelli

Tante le persone, tra parenti, amici e conoscenti, che sono in apprensione per le sorti della giovane. “Aiutiamo la famiglia Stivala e Buetto a ritrovare Martina. Non si hanno più notizie da sabato. Chiunque la veda o può dare notizia chiami immediatamente le forze dell’ordine” si legge in un post sui social sulla pagina della ragazza scomparsa.