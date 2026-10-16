Don Bosco 2000 al TTG Travel Experience di Rimini

L’associazione Don Bosco 2000 prende parte all’edizione in corso del TTG Travel Experience di Rimini, la fiera di riferimento in Italia per la promozione e la commercializzazione dell’offerta turistica. Una vetrina strategica scelta dall’organizzazione per raccontare una visione di sviluppo locale che intreccia accoglienza, valorizzazione del patrimonio e riscatto sociale.





A rappresentare l’associazione nella fiera romagnola sono Gabriele Sella e Aly Traore, impegnati in una fitta agenda di incontri B2B con buyer, stakeholder e operatori dell’intera filiera turistica. Al centro del confronto vi è la presentazione dei percorsi esperienziali ideati e gestiti da Don Bosco 2000, pensati per far scoprire le risorse culturali, paesaggistiche e umane del territorio attraverso itinerari autentici e lontani dai circuiti del turismo di massa.

La presenza al TTG costituisce uno spazio privilegiato di dialogo sulle nuove tendenze del comparto, con una particolare attenzione all’innovazione nei modelli di ospitalità. Il confronto con le migliori pratiche nazionali e internazionali punta a consolidare reti di cooperazione capaci di generare ricadute economiche durature per le comunità locali, trasformando la ricchezza del patrimonio territoriale in percorsi concreti di occupazione e inclusione.





Attraverso questa partecipazione, Don Bosco 2000 ribadisce il proprio impegno nella costruzione di un turismo etico e responsabile, dove il viaggio diventa veicolo di incontro tra culture, salvaguardia delle identità locali e motore di sviluppo per l’intera collettività