Settimana europea federiciana, dal 3 al 9 maggio 2027 la 21esima edizione

Si terrà dal 3 al 9 maggio 2027 la 21esima edizione della Settimana europea federiciana che porta avanti il motto “Federico II e il Sogno europeo”. Questo programma viene arricchito dalle Giornate federiciane, dedicate alle rievocazioni storiche, che si terranno dal 9 all’11 luglio.

Ad annunciarlo è Cettina Rosso, presidente della Casa d’Europa e ideatrice della manifestazione, che spiega: “Mai come in questo momento storico è necessario valorizzare l’educazione alla pace, il rispetto della diversità, ai diritti umani e all’inclusione, invitando tutti, ma specialmente i più giovani, a sentirsi parte della grande famiglia della comunità europea”.





La Settimana europea federiciana, che gode del patrocinio del Comune di Enna, darà infatti il via alle sue attività organizzando una cerimonia dedicata ai giovani “costruttori di pace”. Agli studenti segnalati dai dirigenti scolastici verrà conferito un solenne riconoscimento in occasione della cerimonia di apertura della Settimana europea federiciana 2027, prevista il 3 maggio pomeriggio al teatro Francesco Paolo Neglia di Enna.





I “costruttori di pace” sono bambine e bambini e ragazze e ragazzi che si sono distinti all’interno delle comunità scolastiche come esempi virtuosi e che, oltre ad avere una condotta esemplare, incarnano valori come il rispetto della convivenza civile concretizzato in partecipazione attiva al volontariato, alle iniziative solidali e alla vita scolastica ed extracurricolare, con una spiccata sensibilità verso i diritti umani, attitudine al dialogo, alla tolleranza, all’inclusione e alla mediazione dei conflitti.





La Casa d’Europa invita quindi i dirigenti scolastici a individuare due studenti (uno studente e una studentessa) per ciascun grado e indirizzo di studio e segnalarli entro il 20 aprile 2027 alla email settimanaeuropeafedericiana@gmail.com.





“Educare i giovani al valore della diversità e all’affermazione della pace rappresenta l’unica strada per costruire una civiltà occidentale unita e consapevole – ricorda Cettina Rosso – incoraggiare i nostri ragazzi ad essere costruttori di pace significa investire oggi sui cittadini responsabili di domani.

Accanto alla celebrazione dei singoli studenti, la Settimana europea federiciana coinvolge attivamente le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Tra il 3 e il 9 maggio 2027, le scuole sono coinvolte infatti a momenti dedicati di riflessione sull’Europa e i suoi valori fondanti, realizzando interventi creativi e formativi come progetti ed eventi dedicati allo sviluppo della cittadinanza attiva, giochi di ruolo e simulazioni delle sedute delle istituzioni europee.