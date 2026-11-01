Leonforte, riemerge la cittadinanza onoraria a Mussolini: sì alla revoca

A quasi un secolo di distanza, una vicenda rimasta a lungo ai margini della memoria pubblica torna al centro del dibattito politico e civile di Leonforte. È quella della cittadinanza onoraria conferita a Benito Mussolini il 12 maggio 1924, durante il regime fascista, e oggi al centro di un’iniziativa che punta alla sua revoca ufficiale.

A riportare l’attenzione sulla questione è stato Ferdinando Paradiso, amministratore della pagina social Leonforte nel cuore che ha promosso un confronto pubblico sulla necessità di fare chiarezza su una scelta del passato. Un lavoro di sensibilizzazione accompagnato dalla pubblicazione di un documento di particolare valore storico: la delibera originale (nella foto di apertura) con cui venne attribuita l’onorificenza al futuro dittatore.

Il ritrovamento negli archivi comunali

La documentazione è stata rintracciata grazie alla collaborazione del vicesindaco Adriano Licata, che ha individuato negli archivi municipali l’atto firmato dal regio commissario Benedetto Scavone. Un ritrovamento significativo, perché consente di verificare direttamente quanto già ricostruito dallo storico Enzo Barbera nel volume Leonforte in camicia nera e fazzoletto rosso.

Il documento restituisce concretezza a una vicenda che non riguarda soltanto una formalità amministrativa, ma racconta il rapporto tra le istituzioni locali e il fascismo in una fase storica segnata dalla progressiva soppressione delle libertà democratiche.

La revoca passa dal Consiglio comunale

Adesso l’attenzione si sposta sul piano istituzionale. Il gruppo consiliare del Partito Democratico si sta preparando ad avviare l’iter amministrativo necessario per cancellare ufficialmente la cittadinanza onoraria.

La decisione spetterà al Consiglio comunale e, secondo quanto comunicato dall’amministrazione, richiederà una maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti. Il sindaco Piero Livolsi ha espresso il proprio sostegno all’iniziativa, sottolineando la volontà di arrivare alla discussione e al voto nel più breve tempo possibile.

Una ricerca che guarda anche al contesto storico

Parallelamente, l’amministrazione comunale intende approfondire ulteriormente le vicende di quegli anni, cercando altri documenti relativi allo scioglimento del Consiglio e della Giunta di Leonforte durante il periodo fascista.

Un percorso di ricerca che potrebbe contribuire a ricostruire come le istituzioni democratiche cittadine furono progressivamente private della propria autonomia.

L’iniziativa partita da Ferdinando Paradiso, con il contributo di Cetty Caviglia e Gabriella Grasso, sembra dunque aver prodotto un primo risultato concreto: riportare all’attenzione della comunità una pagina di storia che attendeva da tempo una risposta istituzionale.

Ora la parola passa al Consiglio comunale. La possibile revoca non modificherà ciò che è accaduto nel 1924, ma rappresenterebbe una presa di posizione ufficiale della comunità leonfortese rispetto ai valori democratici sui quali oggi si fonda