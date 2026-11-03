03 Novembre
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Regalbuto
Sperlinga
Troina
Valguarnera
Villarosa
Enna
Agira
Aidone
Assoro
Barrafranca
Calascibetta
Catenanuova
Centuripe
Cerami
Gagliano C.to
Leonforte
Nicosia
Nissoria
Piazza Armerina
Pietraperzia
Regalbuto
Sperlinga
Troina
Valguarnera
Villarosa
Ronzoni “Serve trasparenza sul trattamento di fine attività per i calciatori”
Italpress - 03/11/2026
di Italpress
Ronzoni “Serve trasparenza sul trattamento di fine attività per i calciatori”
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