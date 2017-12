Enna: in arrivo € 1,010 mln per l’edilizia ospedaliera

Share 0 Share 0 Share 0

pronto soccorsoAd anno nuovo confluiranno, come annunciato dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, alla ASP siciliane poco meno di 48 milioni di euro per il ripiano di un fondo destinato ai pronto soccorso. E altri 200 milioni di euro saranno stanziati per adeguamenti strutturali grazie ai fondi ex articolo 20 gran parte da utilizzare per opere edili ed una piccola parte per acquisto di tecnologie. Di questi quasi 48 milioni di euro gran parte serviranno per migliorare il sistema dei pronto soccorso nell’Isola e quello dell’emergenza-urgenza.

All’ASP di Enna sono stati assegnati 1,010 mln di euro per gli adeguamenti, di cui 800mila per l’area di emergenza dell’ospedale di Enna; 50mila per il pronto soccorso Nicosia; altri 80 per il pronto soccorso dell’Umberto I di Enna e altri 80mila per il pronto soccorso di Leonforte.