Discarica Agira: Società Agireco ha ritirato il progetto presentato all’Assessorato regionale

Discarica Agira la Società Agireco ha ritirato il progetto presentato all’Assessorato regionale per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali.



Oggi 1 dicembre 2017 sulla Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia a pagina 75 si legge quanto segue:

Giudizio di compatibilità positivo con prescrizioni sulla procedura di valutazione di impatto ambientale per un progetto per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali nel comune di Agira – ditta Agireco s.r.l. . . . . . . .

Giudizio di compatibilità positivo con prescrizioni sulla procedura di valutazione di impatto ambientale per un progetto per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali nel comune di Agira – ditta Agireco s.r.l. L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 403/Gab del 25 ottobre 2017, ha espresso giudizio di compatibilità positivo con prescrizioni sulla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., giusto il parere 161 bis/2017 reso dalla Commissione tecnica specialistica per il progetto per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali da realizzarsi in contrada Serra Campana nel comune di Agira (EN), con sede legale ed amministrativa in Agira (EN) contrada Spinapulici, s.n. Proponente: ditta Agireco s.r.l. (2017.44.2988)119 Conferma dell’incarico.



“Una discarica di rifiuti speciali in provincia di Enna, decisa dall’Assessorato regionale al territorio e ambiente a una settimana dal voto di novembre, senza consultare il territorio, con una procedura palesemente irregolare e il sospetto di interessi opachi sull’intera operazione: è l’ultimo regalo della giunta Crocetta. L’11 dicembre, il giorno stesso di insediamento dell’ARS, depositeremo una nostra mozione con cui chiediamo al governo Musumeci di sospendere immediatamente ogni autorizzazione concessa. E oggi saremo ad Agira a portare il nostro contributo politico e istituzionale alla legittima protesta di quella comunità”.

MOZIONE

Revoca dell’autorizzazione D.A. n. 403 dell’Assessorato Territorio ed ambiente del 25/10/2017 inerente la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali da realizzarsi in Contrada Serra Campana-Cote nel comune di Agira (Enna)

L’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

In data 25/10/2017 con Decreto dell’Assessore al Territorio ed ambiente n. 403 veniva rilasciata autorizzazione per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali in località Contrada Serra Campana-Cote nel territorio del comune di Agira (Enna);

La provincia di Enna è un territorio a forte vocazione agricola, con produzioni anche di eccellenza;

La suddetta provincia di Enna, nel corso degli anni, è stata interessata a fenomeni di conferimento – anche in forme illegali – di rifiuti speciali, inquinanti e pericolosi;

Numerose inchieste hanno accertato la sussistenza di interessi criminali nel settore dello smaltimento dei suddetti rifiuti, conferiti in siti minerari dismessi e presenti in numero considerevole nell’area della provincia di Enna;

CONSIDERATO che:

Il Comune di Agira ha sollevato, nelle varie sedi competenti, obiezione alla realizzazione dell’impianto di cui all’oggetto;

Lo stesso comune ha avviato procedimento presso il TAR per la revoca del D.A. 403 del 25/10/2017;

Da fonti di stampa si apprende che sarebbero emersi rapporti professionali o di parentela tra i componenti della commissione incaricata di redigere la Valutazione di Impatto Ambientale e i vertici della società “Agireco S.r.l.” presentatrice del progetto;

La citata commissione, incaricata di redigere parere inerente al procedimento V.I.A. ex articolo 23 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., in data 12/10/2017 procedeva ad esprimere parere positivo sottoscritto da 14 componenti a fronte di un plenum della commissione di 30 componenti;

Il Libero consorzio comunale di Enna non ha espresso, sul progetto in oggetto, alcun parere entro 60 giorni dalla ricezione del progetto stesso e, pertanto, nessun organo di governo locale ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell’impianto;

RILEVATO che:

Tale progetto ha ricevuto parere positivo tramite Decreto dell’Assessore il 25/10/2017 e cioè in data antecedente appena una settimana lo svolgimento delle elezioni per l’elezione del Presidente della Regione siciliana e per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana;

Appare certamente stigmatizzabile che una determinazione di tale rilievo e di tale natura, per altro – come visto – senza parere favorevole degli organi di governo locali, sia stata assunta negli ultimi giorni di attività di governo della Giunta regionale;

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

A procedere, in regime di autotutela, alla sospensione delle autorizzazione contenute nel D.A. n. 403 del 25/10/2017;

Impegna altresì il Governo della Regione ad adoperarsi, in concerto con i livelli locali di governo, per verificare la correttezza delle procedure e per garantire un pieno coinvolgimento della popolazione residente nel territorio interessato alla realizzazione della discarica nel citato processo di verifica;

(11 Dicembre 2017)

on. Claudio Fava