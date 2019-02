Real Siracusa Belvedere – Enna Calcio 1-0

Share 0 Share 0 Share 0

Siracusa. Con un grande primo tempo gli uomini di Mister Gallo hanno la meglio sull’Enna, vendicando la sconfitta dell’andata. Pronti via al 10’ Germano con un gran tiro sfiora di poco il palo, al 15’ Sillah Kebba mette al centro ma la palla entra in porta per l’1-0 che alla fine risulterà fatidico. Al 20’ Pandolfo si divora il raddoppio. Nel secondo tempo al 5’ gran tiro di Quarto che si stampa sulla traversa. Al 15’ ancora Pandolfo pericoloso. Gli uomini di Gallo rischiano poco ma all’80’ l’arbitro espelle capitan Ruiz per doppia ammonizione, mettendo in gioco i gialloverdi che fino ad allora erano inesistenti, ed al 90’ Amore subentrato a Bertuccio colpisce la traversa. Dopo 5’ di recupero i biancorossi vincono meritatamente la partita, portandosi a 4 punti dall’Enna e ad 1 punto dall’Enna con una partita in meno.

Rete: 15’ Sillah Kebba (Real Siracusa Belvedere);

Real Siracusa Belvedere: Cerruto, Saraceno C., Pasqualicchio, Quarto, Ulma, Zagami, Montagno(16’ st Greco), Sillah Kebba (31’ st Miraglia), Pandolfo (45’ st Iacono), Ruiz, Germano (35’ st Garofalo). A disposizione: Sessa, Midolo, D’Agostino, Messina, Correnti. All. Gallo D.

Enna Calcio: D’Antone, Liuzzo Scorpo (17’ st Buscemi), Russo, Chiarello, Aka, Lombardo, Caputa, Bertuccio (30’ st Amore), Diop (35’ st Vicari), Torcivia, Balastro. A disposizione: Tummino, Castellana, Zodda, Alberti, Carabotta, Scuderi. All. Cosimano (squalificato)

Arbitro: Sacchi di Macerata

Ammoniti: Ruiz, Iacono, Greco (Real Siracusa Belvedere); Aka, Bertuccio (Enna)

Espulso: 80’ Ruiz (RS) per doppia ammonizione