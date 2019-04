NAPOLI, MATTARELLA “NEL RIONE SANITÀ ENERGIE POSITIVE”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Pocanzi, nel salutarci, qualcuno mi ha ringraziato per essere qui. Non vorrei che si invertissero i ruoli: sono io che ringrazio voi. Quello che avete fatto e state facendo nel vostro splendido rione è di grande importanza, nei vari profili e ambiti di impegno. Questa costellazione di associazioni e iniziative impegnata per un cambiamento in positivo, concreto e praticato nella vita di ogni giorno, è significativa per tutti, per questo vi ringrazio da presidente della Repubblica e da cittadino”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rivolgendosi alle associazioni presenti nel corso della sua visita nel rione Sanità, a Napoli, accompagnato dal presidente della Camera, Roberto Fico.

“Questo è un motivo non di speranza ma di certezza per il futuro – ha aggiunto Mattarella -. Napoli, come ogni grande città, ha dei problemi di occupazione e di sicurezza, ma quello che state praticando è la capacità di esprimere e tirare fuori energie di solidarietà, di impegno comune. Questo è importante non solo per Napoli e per il Sud, ma per tutto il Paese. L’Italia ha bisogno di ritrovare il suo senso di comunità, e quello che fate in questo rione è un’indicazione preziosa”.

