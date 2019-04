TENNIS: FED CUP. RUSSIA-ITALIA 2-0, AZZURRE A UN PASSO DA C

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Al termine della prima giornata di gare dell’incontro di Fed Cup valido per la permanenza nel World Group II o la retrocessione, la Russia è avanti per 2-0 sull’Italia. In pratica le azzurre, dopo i fasti di Pennetta, Vinci, Schiavone ed Errani, sono adesso a un passo dalla serie C internazionale. Sulla terra rossa indoor della CSKA Arena di Mosca, nel primo singolare, la russa Anastasia Potapova, numero 74 del ranking Wta, ha superato in rimonta, con il punteggio di 2-6 6-3 6-1, in un’ora e 42 minuti di gioco, l’azzurra Martina Trevisan, numero 146 della graduatoria mondiale. A ruota Anastasia Pavlyuchenkova, attualmente numero 34 del ranking Wta, ha fatto suo il secondo match, battendo per 7-6 (4) 7-6 (5) l’azzurra Jasmine Paolini (178 del mondo) al termine di un’ora e 41 minuti di battaglia.

Domani, dalle 13.30 italiane, andranno in scena prima il singolare tra le due numero uno delle rispettive squadre, ovvero quello fra Anastasia Pavlyuchenkova e Martina Trevisan, e poi quello tra le due numero due, ovvero Anastasia Potapova e Jasmine Paolini. In chiusura, eventualmente, il doppio che sulla carta opporrebbe la coppie russa, composta da Daria Kasatkina e Natalia Vikhlyantseva, a quella azzurra, formata da Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani.

Tornando alle gare odierne il primo testa a testa fra la Pavlyuchenkova e la Paolini ha visto la russa prevalere grazie a due tie-break ma la 23enne di Castelnuovo Garfagnana ha lottato per lunghi tratti alla pari contro la più quotata avversaria. Poco prima, nel primo confronto diretto contro la Potapova, la Trevisan è partita alla grande, conquistando il primo set, per 6-2. La mancina, 25enne, di Firenze ha però subito la rimonta della russa (18enne di Saratov), capace di imporsi per 6-3 nel secondo parziale e per 6-1 nel set decisivo.

Strada quanto mai in salita per Tathiana Garbin e per le sue giocatrici. Probabile che domani il capitano azzurro possa decidere di schierare Sara Errani in singolare.

