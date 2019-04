SALVA-ROMA, SALVINI “NOI REGALI NON NE FACCIAMO”

ROMA (ITALPRESS) – “Regali a qualcuno non ne facciamo. Non ci può essere un intervento salva-Raggi quando ci sono tanti comuni italiani in difficoltà e che hanno bisogno. O si aiutano tutti oppure non ci sono cittadini di serie A o di serie B, così come non ci sono sindaci di Serie A e di Serie B”. Così il vicepremier Matteo Salvini, al Giornale radio Rai (Radio1), in merito alla cosiddetta norma Salva-Roma.

Virginia Raggi “l’abbiamo sentita tutti la settimana scorsa. Ha detto ‘La città è fuori controllo e i cittadini quando aprono la finestra vedono cacca’ – ha aggiunto Salvini -. Quindi per carità, non devono pagare i romani l’incapacità della loro amministrazione, però regalare altri soldi non sarebbe la cosa migliore da fare”.

