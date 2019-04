MUSICA:VASCO NON STOP LIVE,OLTRE 300MILA BIGLIETTI PER 6 DATE A MILANO

ROMA (ITALPRESS) – Venduti oltre 330.000 biglietti per i sei concerti a San Siro di “Vasco Non Stop Live 2019”, un tour che per la prima volta occuperà lo stadio milanese per sei date: 1, 2, 6, 7, 11 e 12 giugno.

Si tratta del più lungo soggiorno rock della storia in uno stadio. Un’altra scommessa vinta per Vasco Rossi: riempire lo stadio milanese, la Scala del Rock, per 6 concerti consecutivi non è ancora mai successo a nessuno nella storia, Vasco detiene il primato di 4 sold out consecutivi nel 2011 e altrettanti nel 2014. Con la sfida di quest’anno saliranno a 29 volte a San Siro, in 29 anni.

Dopo Modena Park, Vasco chiude il cerchio della sua prima vita e sceglie con Non Stop Live di essere “sempre” in tour ogni anno. Alla nuova sfida milanese se ne aggiunge un’altra alla Fiera di Cagliari per due sere consecutive, il 18 e 19 giugno prossimi. “CSdB.. Ci siamo di brutto”, annuncia il cantante su Facebook. “La scaletta c’è, è pronta e perfetta”. E diversa, perché diverso è il tema che le lega tutte, più adatto ai tempi. Se un anno fa si riallacciava il discorso post Modena Park con la domanda “Cosa succede in città?”, l’incipit del 2019 è più diretto e complice, Vasco parte con “Qui si fa la storia”.

(ITALPRESS).