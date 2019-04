CALCIO: SERIE A. SPAL-GENOA E CHIEVO-PARMA IN PARITA’

PALERMO (ITALPRESS) – Due pareggi per 1-1 nelle sfide di questo pomeriggio in A. Dopo il successo per 2-0 del Napoli allo Stirpe che in pratica condanna il Frosinone alla B – e in attesa di Samp-Lazio e Torino-Milan, mentre domani si giocano Atalanta-Udinese e Fiorentina-Sassuolo – punti pesanti in ottica salvezza quelli raccolti da Spal e Genoa nello scontro diretto, mentre il Parma non riesce a fare bottino pieno in casa di un Chievo retrocesso ma ancora pieno d’orgoglio.

Al Mazza la Spal rischia in avvio con Kouamè (traversa), ma prima dell’intervallo piazza il colpo con un la zuccata di Felipe che non lascia scampo a Radu. Nella ripresa Prandelli osa, inserendo Lapadula per Gunter, e proprio l’ex Milan e Pescara trova il preziosissimo 1-1, superando Viviano con un sinistro al volo.

Al Bentegodi il Chievo, reduce dal successo in casa della Lazio, strappa un punto al Parma. Kucka aveva portato avanti i ducali approfittando anche di un’incertezza di Semper, ma nella ripresa Meggiorini – a cui era stato in precedenza annullato un gol per fuorigioco – trova il guizzo giusto e realizza la rete del definitivo pareggio.

(ITALPRESS).