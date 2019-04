A LEOLANDIA APRE LA “FABBRICA DELLE SORPRESE” KINDER

MILANO (ITALPRESS) – Un percorso interattivo rivolto a bambini e adulti per scoprire come nascono le sorprese Kinder. È la “Fabbrica delle Sorprese”, aperta ai visitatori del parco divertimenti di Leolandia, a Capriate, in provincia di Bergamo, fino al 5 maggio. Si tratta del primo passo di un progetto internazionale che coinvolgerà diverse città. Famiglie e scolaresche sono invitate a scoprire come i regali di Kinder Sorpresa e Kinder Merendero vengono ideati e progettati ogni anno, con l’obiettivo di accompagnare la crescita dei bambini, stimolandone la creatività e l’immaginazione, garantendo sempre la massima sicurezza.

I visitatori sono coinvolti in attività interattive, tra divertimento e informazione, per capire come le idee si trasformano in giochi. Sono nove le stazioni da superare per ottenere il diploma di “inventore di sorprese”. Si parte dalla creazione, dove i bambini possono scegliere e colorare una sorpresa Kinder attraverso dei tablet touch. Quindi si passa alla prototipazione, con una vera e propria stampante 3D, ai test di sicurezza, un aspetto fondamentale nel corso dello sviluppo di una sorpresa e alla scelta della sorpresa, in base al giudizio dei bambini e dei genitori stessi. Il passo successivo è la produzione, dove vengono illustrate le fasi industriali più importanti e i foglietti illustrativi che accompagnano le sorprese.

Con le certificazioni i bambini sono invitati a effettuare i test di sicurezza sulle sorprese, come quello della torsione e quello della trazione. Infine i bambini possono simulare, attraverso l’esperienza digitale, la creazione di un ovetto completo di sorpresa e di cioccolato: far colare il cioccolato nei mezzi gusci d’uovo, successivamente far cadere il barilotto giallo all’interno dell’uovo, chiuderlo e incartarlo. Il percorso si conclude con il racconto della distribuzione degli ovetti nel mondo. Alla fine del percorso, ogni bambino ha con sé e un disegno “magico” colorato: i fogli sono scansionati da un tablet e prendono vita sullo schermo del laboratorio.

