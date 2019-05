A quattro taccheggiatrici seriali palermitane responsabili di furti nei negozi di Enna bassa misura cautelare del divieto di dimora, 4 colpi bottino 3 mila euro

Share 0 Share 0 Share

La Polizia di Stato di Enna, ed in particolare gli uomini della Squadra Mobile di Enna, unitamente ai colleghi della Squadra Mobile di Palermo, hanno notificato a quattro donne palermitane – resesi responsabili di numerosi furti ai danni di alcuni esercizi commerciali di Enna, località Enna bassa – la misura cautelare del divieto di dimora a Enna.



I Fatti

Agli inizi dello scorso mese di aprile, R.G., classe 1995, e A.V., classe 1993, R.C., classe 1991, e R.M., classe 1975, tre delle quali con pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, e provenienti dal quartiere Borgonuovo di Palermo, avevano colpito quattro diversi negozi di Enna Bassa, raccogliendo un bottino totale di circa 3000 Euro.

In particolare, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Enna era già alla ricerca delle autrici di un primo furto, commesso nel precedente febbraio, immortalato dalle immagini di un circuito di videosorveglianza.

Quando, però, le stesse si ripresentavano a Enna la seconda volta venivano subito individuate e bloccate sul fatto dai poliziotti, appositamente intervenuti in uno dei negozi colpiti.

Poi, unitamente agli uomini della Squadra Mobile di Enna, dopo aver appreso della presenza in città di altre due complici, si mettevano alla ricerca delle stesse.

Trovate e fermate anche le altre due, i poliziotti individuavano, infine, la macchina con la quale erano venute da Palermo, piena di tutto il bottino, fra cui giocattoli, scarpe e costosi prodotti cosmetici e profumi, rinvenendo, inoltre, uno strumento di neutralizzazione dei dispositivi antitaccheggio, ovvero una grossa calamita.

In poco tempo le donne confessavano quanto commesso. Erano venute appositamente da Palermo a Enna, mettendo a segno ben quattro colpi, pensando erroneamente che nel piccolo centro ci fossero controlli meno incisivi della grande città ma venivano smentite dalla prontezza investigativa degli uomini della Questura di Enna.





Inoltre, grazie alla ricostruzione dei poliziotti, venivano recuperati anche delle confezioni di profumo che le donne, con alle calcagna gli agenti, avevano abbandonato in aiuola vicino ad un negozio.

«Lo facciamo per necessità!» avrebbero affermato di fronte ai poliziotti, nonostante avendo dimostrato una certa abilità criminale, come si desume dalle registrazioni video di alcuni esercizi commerciali, in cui le donne non lasciavano nessuna mossa al caso. Ogni “taccheggio” veniva ben pianificato ed eseguito in pochi secondi, a riprova della loro comprovata esperienza furtiva.

Le indagini, inoltre, permettevano di attribuire a due delle donne anche un episodio pregresso di furto, messo in atto a Febbraio, ai danni della medesima profumeria colpita il giorno in cui le donne venivano sorprese in flagranza di reato dai poliziotti.

Le quattro donne venivano pertanto denunciate dagli investigatori alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, mentre la costosa refurtiva veniva restituita ai legittimi proprietari.

Il Pubblico Ministero che ha coordinato brillantemente le indagini – il Sostituto Procuratore Stefania Leonte – richiedeva al G.I.P. presso il Tribunale di Enna l’emissione di una adeguata misura cautelare. Il Giudice, pertanto, ricevuta la richiesta, emetteva la misura cautelare del divieto di dimora ad Enna, ritenendo le donne indiziate:



In ordine ai delitti di cui agli artt110, 624 e 625 comma 1, nr. 5) e 7) c.p., per avere tutte in concorso tra loro, lo scorso aprile:

1) commesso un furto all’interno di un negozio di giocattoli, si impossessavano di diversi giochi, per il valore di Euro 400,00;

2) commesso un furto all’interno di un negozio di calzature, impossessandosi di diverse paia di scarpe, per il valore di Euro 95,00;

3) commesso un furto all’interno di un negozio di prodotti di igiene, asportando della merce, per il valore di Euro 150,00;

4) commesso un furto all’interno di un negozio di cosmetici, impossessandosi di due costosi profumi, per il valore di Euro 165,00;

Con le aggravanti, a vario titolo di: aver commesso il fatto con violenza consistita nell’aver rimosso gli adesivi antitaccheggio dei prodotti; di aver commesso il fatto col mezzo fraudolento consistito nell’occultare la suddetta merce all’interno di una borsa a tracolla; aver commesso il fatto in numero di quattro persone e su cose esposte per necessità alla pubblica fede;



Le sole G. R. e V. A.,

5) In ordine ai delitti di cui agli artt. 81, 110, 624 e 625 comma 1, nr. 7) c.p., per avere in concorso tra loro, commesso un furto all’interno di un negozio di cosmetici, asportando della merce, ovvero 20 profumi, per il valore di Euro 2,500;

Anche tale fatto aggravato da diverse, varie, circostanze.

I provvedimenti cautelari, sono stati eseguiti a Palermo – luogo di residenza delle donne – nella giornata di ieri dagli uomini della Squadra Mobile di Enna, insieme ai colleghi della Squadra Mobile palermitana, operando in perfetta sinergia.