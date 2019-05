TENNIS: TORNEO MONACO. LA PIOGGIA BLOCCA BERRETTINI, CECCHINATO KO

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Alla fine di una giornata climaticamente complessa, ha vinto la pioggia. Così Matteo Berrettini tornerà in campo domani mattina per la semifinale del “BMW Open”, torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 586.140 euro, in corso sulla terra rossa di Monaco di Baviera, in Germania. Quarta semifinale in carriera – e terza stagionale dopo Sofia e Budapest – per il 23enne romano, numero 37 della classifica Atp (best ranking, grazie al secondo titolo in carriera conquistato domenica scorsa), che si gioca un posto in finale contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 21 del mondo e quarto favorito del seeding. Uno pari il bilancio dei precedenti tra l’azzurro e il 31enne di Castellon de la Plana. Berrettini si è imposto nella finale di Gstaad dello scorso anno; l’iberico al primo turno di Doha, a gennaio.

Il vincente di questo match tornerà in campo nel pomeriggio per giocarsi il titolo contro il cileno Christian Garin, numero 47 del ranking mondiale, che oggi ha fermato la corsa del palermitano Marco Cecchinato. Per il 22enne di Santiago del Cile quella in Baviera è la terza finale stagionale, e in carriera, sempre sulla terra: ha perso quella di San Paolo, contro l’argentino Guido Pella, e ha vinto quella di Houston, contro il norvegese Casper Ruud.

Nella prima semifinale odierna il numero due d’Italia, 19 del mondo e terza testa di serie del torneo, ha ceduto di fronte a Garin col punteggio di 6-2 6-4, dopo appena un’ora e dodici minuti di gioco. Giornata di certo poco positiva per il tennista siciliano, che raramente ha messo in mostra il suo repertorio.

A chiudere la giornata il bel successo del giovane Jannik Sinner. Il 17enne di San Candido ha ottenuto il pass per la finale del “Prosperita Open 2019”, challenger Atp dotato di un montepremi pari a 46.600 euro, in corso sulla terra battuta di Ostrava, nella Repubblica Ceca. Il giocatore altoatesino, numero 298 del ranking mondiale (suo best ranking), ha sconfitto oggi, in semifinale, per 6-4 4-6 6-2 il canadese Steven Diez, numero 284 della classifica Atp. Nella finale di domani Sinner sfiderà il polacco Kamil Majchrzak (quarta forza del tabellone e 129

Atp).

(ITALPRESS).