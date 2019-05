BERLUSCONI “SERVE NUOVO GOVERNO CON PROGRAMMA DI CENTRODESTRA”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono convinto che se Forza Italia avrà successo alle elezioni europee e il Movimento 5 Stelle il contrario, questo governo, che è capace solo di litigare e di fare male al paese, se ne dovrà andare a casa”. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ospite del Gr1.

“Serve un nuovo governo con il programma del centrodestra: meno tasse per le nuove assunzioni, una vera flat tax per tutti, meno burocrazia, riforma della giustizia, aumento delle pensioni minime, pensione per le nostre mamme e più sicurezza nelle città”, ha aggiunto Berlusconi, per il quale “non c’è credibilità in chi sta rappresentando il Paese, anche per il modo in cui si sono comportati: hanno isolato l’Italia in Europa”.

“L’eredità che ci lascia il governo è pesante: troppe imprese hanno chiuso, 35 mila occupati in meno rispetto all’anno scorso e 285 mila giovani sono andati via dall’Italia per cercare lavoro, il governo deve cessare di fare del male agli italiani – ha sottolineato l’ex premier -. Una nuova maggioranza di governo si potrà raggiungere attraverso un gruppo di sostegno di attuali parlamentari. Altrimenti saranno necessarie nuove elezioni che il centrodestra vincerebbe sicuramente”.

(ITALPRESS).