MILANO ACCOGLIE GLI ALPINI PER IL CENTENARIO DELL’ANA

MILANO (ITALPRESS) – Si è tenuto presso l’Auditorium di Assolombarda a Milano il convegno che ha visto presenti le istituzioni milanesi e lombarde insieme ai vertici dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA), per le celebrazioni del centenario dell’associazione dalle “penne nere”. Sono miglisia gli alpini di tutta Italia che si sono dati appuntamento nel weekend dal 10 al 12 maggio a Milano per celebrare il 100 anniversario, riempiendo letteralmente la città per questa 92esima adunata. “Sono stati accolti dai milanesi con gioia”, ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala durante il suo intervento al convegno. “Milano è una città adatta a questo genere di eventi perché funziona. E per farla funzionare devono esserci tre elementi: i servizi, una visione concreta del futuro e la capacità di raccontare e di contestualizzare la storia”, ha aggiunto il primo cittadino meneghino che ha voluto ricordare anche quanto sia “attuale l’impegno degli alpini”, specie in situazioni come quella della valanga di Rigopiano.

“Siamo orgogliosi di ospitare questo evento in casa nostra”, ha dichiarato il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi che ha ricordato come Alpini e imprenditori – che la sua associazione rappresenta – abbiano in comune la dedizione nel fare”. Assente all’incontro il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sostituito dal sottosegretario regionale ai Grandi eventi sportivi, Antonio Rossi. All’incontro ha partecipato anche il presidente dell’Ana, Sebastiano Favero. Durante il convegno è stato anche presentato un piccolo volume, realizzato dall’ANA per il proprio centenario, sulla storia del corpo alpino.

(ITALPRESS).