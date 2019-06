ASP Enna. Il dott. Emanuele Cassarà è il Direttore Sanitario 

Share 0 Share 0 Share 0

Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, dott. Francesco Iudica, ha nominato oggi 10 giugno Emanuele Cassarà Direttore Sanitario.

Il dott. Cassarà ha ricoperto negli anni il ruolo di Direttore Sanitario presso l’Azienda Sanitaria di Enna e presso le Aziende di Agrigento e di Ragusa.

La dichiarazione del dott. Iudica al momento della nomina: “Ho chiesto al dott Cassarà di continuare a spendere la sua esperienza e competenza nell’ASP di Enna. Tra tutti i candidati possibili, egli è quello che ha la più profonda conoscenza dei problemi, delle prospettive e delle possibilità di sviluppo della sanità ennese.

Sono molto contento che abbia accettato questa ulteriore sfida e che abbia voluto condividere l’azione di potenziamento della sanità territoriale, della visione unitaria e coordinata nell’offerta ospedaliera e di valorizzazione delle molte intelligenze e potenzialità che la nostra Azienda ha al suo interno. I prossimi saranno anni importanti anche per la sanità ennese, per la quale dovremmo selezionare molti titolari di Unità Complesse, rafforzare il governo dipartimentale delle risorse e vincere le sfide, certamente per il CISS e anche per molte altre strutture, per fare della sanità ennese un punto di riferimento attrattivo e di qualità. Non basta difendere l’esistente, vogliamo costruire il futuro, il diritto alla salute, la tutela del territorio”.

Il dott. Cassarà, a sua volta, dichiara: “ Continuare a spendermi per il mio territorio è motivo di orgoglio e di appartenenza per l’Azienda a cui ho dedicato quasi per intero la mia carriera professionale, arricchita negli ultimi anni da esperienze presso altre aziende, con l’impegno di garantire al Direttore Generale la massima collaborazione per raggiungere gli obiettivi esposti”.