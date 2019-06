Valguarnera. Capogruppo di maggioranza: attacchi vergognosi nei confronti dei funzionari, del sindaco e dei revisori contabili

Share 0 Share Share 0

Valguarnera. La capogruppo di maggioranza Filippa D’Angelo critica apertamente i partiti di opposizione, per gli atteggiamenti assunti in consiglio comunale e per gli attacchi definiti vergognosi nei confronti dei funzionari, del sindaco e dei revisori contabili. Ma non solo: facendo in molte occasioni mancare il numero legale e quindi sottraendosi al dibattito consiliare. Le due forze politiche sotto scacco dell’esponente di maggioranza sono “L’Altra Voce” e Forza Italia che vengono accusati per il loro comportamento che preclude i lavori all’interno del civico consesso. “Non siamo stati eletti –afferma- per portare avanti beghe che non hanno alcun fondamento, ma per difendere e garantire i diritti della collettività. Purtroppo lo stesso senso di responsabilità non vediamo nei colleghi della minoranza consiliare. I due gruppi non sanno fare altro che intasare i lavori del consiglio comunale presentando una serie di interrogazioni e richieste di dibattici politici, ravvisandone pure la necessità di una convocazione straordinaria ed urgente, per poi “nascondersi” dietro la porta dell’aula consiliare al momento dell’appello.” Parole al vetriolo quella dell’esponente di maggioranza passata recentemente assieme a quasi tutta la compagine dal PD all’Udc. “Lo riteniamo infantile ed irresponsabile questo gesto, non ultimo consumatosi il 18 giugno- continua- specie perché i punti posti all’o.d.g., da loro richiesti, erano delle interrogazioni sulla vicenda Progitek, chiarimenti sulle mancate risposte ai loro quesiti da parte degli organi di Revisione; la consigliera Dragà, con una serie di mozioni e interrogazioni pare volesse fare la paladina dei diritti dei valguarneresi, lamenta se le sue mozioni vengono trattate in sua assenza, ma non si accorge- accusa- che da un anno interroga l’amministrazione, ma se ne va senza un motivo plausibile, lasciando tutto indiscusso. Il Sindaco viene attaccato continuamente, come se chissà quale spettro vi sia dietro ogni atto presentato, specie per il settore rifiuti che loro stanno o vorrebbero cavalcare come cavallo di battaglia, annunciando di recarsi in tutte le “sedi opportune”, peccato , però, che i tentativi compiuti dai consiglieri di minoranza, ormai è noto a tutti, hanno il solo fine di ostacolare il regolare corso dell’amministrazione, fanno lotta politica non dibattendo sulle questioni ma cercando di impedire il regolare svolgimento di qualsiasi procedimento.” La D’Angelo parla poi del Piano Rifiuti addossando ogni addebito all’Altra Voce: “Ancora l’Aula consiliare aspetta la relazione a conclusione dei lavori della “commissione speciale o d’indagine”, costituitasi lo scorso gennaio, presidente è il consigliere Profeta de L’Altra Voce, che aveva come proposito supervisionare gli atti del Piano rifiuti e le percentuali di raccolta differenziata raggiunti, e valutare la possibilità di riduzione della tariffa ai cittadini, ma, scaduti i termini da un po’, nulla è stato relazionato, nonostante i dati richiesti, dagli uffici preposti, siano stati forniti; a noi viene il dubbio che, magari, i Gruppi che volevano vigilare sulle tariffe, abbiano un eccesso di presunzione e siano carenti di competenze”. Ed infine, lanciando un ramoscello d’ulivo così conclude: “Noi ci auguriamo che questo venga letto come invito dai colleghi della minoranza consiliare, in quanto non è possibile riuscire a lavorare in questo clima di scorrettezza e mancanza di rispetto, non solo nei confronti del ruolo che tutti rivestiamo, nei confronti dei funzionari e del Sindaco,ma soprattutto nei confronti dei cittadini, che in noi hanno riposto la fiducia votandoci. Non era mai successo nella storia di Valguarnera che un Sindaco, dei funzionari pubblici, che lavorano con grande professionalità, venissero attaccati in questa maniera”.



Rino Caltagirone