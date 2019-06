Agenzia Dogane e Monopoli cerca immobile ad Enna città

Share 0 Share Share

La Direzione Regionale per la Sicilia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con sede a

Palermo, via Francesco Crispi n. 143, Tel: 091-7653195/091-7653188, fax 091-6071645, e-mail:

dir.sicilia.risorse@adm.gov.it, PEC: dir.sicilia@pec.adm.gov.it, ha necessità di individuare un

immobile ad uso ufficio da assumere in locazione come sede del reparto di Enna della sezione

distaccata di Caltanissetta dell’Ufficio dei Monopoli per la Sicilia.

L’immobile oggetto dell’indagine di mercato dovrà essere disponibile dal 30/12/2022

La ricerca è ristretta al territorio del Comune di Enna.

CARATTERISTICHE GENERALI

L’immobile in oggetto dovrà avere le caratteristiche di seguito riportate:

 essere situato nel Comune di Enna, possibilmente in posizione centrale non lontana

dall’abitato, in zona accessibile dagli utenti tramite mezzi di trasporto pubblico e privato;

 i locali ad uso ufficio dovranno essere idonei ad accogliere n. 10 postazioni di lavoro e

ricevere l’utenza;

 la superficie lorda complessiva richiesta dovrà essere compatibile con i parametri

(mq/addetto) previsti dal D.L. n. 95/2012 (Spending Review) compresa,

approssimativamente, tra 150 mq e 300 mq (rispettivamente, per immobili di nuova

costruzione o oggetto di ristrutturazione integrale ai sensi della norma suddetta e della

circolare dell’Agenzia del Demanio n. 20494 del 16/07/2012 e per immobili antecedenti) e

suddivisa indicativamente, come segue:

 mq. 120/240 da adibire ad uffici;

 mq. 30/60 da adibire ad archivio di deposito cartaceo;

REQUISITI

L’immobile dovrà possedere i requisiti essenziali di seguito elencati, gli stessi dovranno essere

presenti al momento dell’offerta oppure l’offerente dovrà impegnarsi a realizzarli entro 60

giorni dalla stipula del contratto di locazione:

 l’immobile deve essere in ottimo stato manutentivo all’atto della consegna;

 l’immobile deve rispettare i seguenti requisiti normativi:

1. compatibilità urbanistica dell’area alla destinazione d’uso dell’immobile;

2. conformità al Regolamento igienico/edilizio comunale;

3. rispondere alla normativa vigente in materia di conformità impiantistica (Legge n.

46/90 e D.M. n. 37/2008 e ss.mm.ii.)

4. rispondere alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere

architettoniche (Legge n. 13/89 e ss.mm.ii. e D.M. n. 236/89);

5. rispondere alle prescrizioni di cui all’allegato IV del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in

materia di tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro;

6. avere una destinazione ad uso ufficio;

7. essere dotato di attestato di prestazione energetica (APE);

8. essere provvisto di certificato di agibilità.

L’immobile dovrà essere consegnato completamente agibile e funzionante in ogni sua parte, anche

per quanto riguarda gli impianti, quali: reti elettriche, telefoniche e traffico dati di rete LAN per la

quale si prevedono almeno n. 14 punti rete LAN dei quali 10 in corrispondenza delle postazioni di

lavoro che pertanto dovranno risultare già predisposte dal punto di vista impiantistico, o,

eventualmente da realizzare nei tempi contrattuali in conformità alle indicazioni che verranno

fornite.

Saranno preferite soluzioni pronte all’uso.

DOTAZIONI IMPIANTISTICHE E TECNOLOGICHE

La struttura dovrà essere dotata, anteriormente alla consegna, dei seguenti impianti tradizionali e

speciali conformi alle normative vigenti e realizzati sulla base delle specifiche tecniche che

verranno fornite dall’Amministrazione locataria:

 impianto idrico – sanitario;

 impianto di riscaldamento e climatizzazione;

 impianto elettrico ed illuminazione comprensivo di corpi illuminanti interni ed esterni;

 impianto di illuminazione di sicurezza;

 impianto di rilevazione fumi ed antincendio e di segnalazione anche manuale di allarme per

le emergenze;

Sarà valutata favorevolmente:

 la presenza di controsoffitti o pavimenti galleggianti per facilitare la posa, la

manutenzione e l’adeguamento degli impianti tecnologici in tutti i locali dell’immobile

destinati ad uffici;

 l’alimentazione di continuità per la rete di servizio degli apparati di elaborazione dati;

 sistema videocitofonico;

 fibra ottica: preferibilmente predisposizione dei cavidotti per il passaggio della fibra

ottica da punto di consegna al locale apparati.

 impianto di TVCC.

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I soggetti interessati a manifestare il proprio interesse ad una eventuale locazione dell’immobile,

dovranno inviare l’offerta all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Regionale per la

Sicilia, con sede a Palermo, via Francesco Crispi n.143, con plico chiuso, idoneamente sigillato

e controfirmato sui lembi di chiusura, corredato dalla documentazione di seguito indicata:

1. domanda di partecipazione compilata, sottoscritta e corredata di copia fotostatica di un

documento di riconoscimento del dichiarante. (All. A);

2. dichiarazioni sostitutive di certificazioni (All.ti B, B1);

3. relazione tecnico-descrittiva e relativi allegati tecnici (da redigere secondo quanto indicato

nell’All. C;

4. canone annuo di locazione richiesto al netto dell’I.V.A. (All. D)

5. copia del titolo di proprietà o di legittimazione alla locazione.

6. Attestato APE

La domanda di partecipazione debitamente sottoscritta e la copia fotostatica del documento

di riconoscimento sono richieste a pena di esclusione.

Il plico dovrà recare la seguente dicitura “INDAGINE DI MERCATO PER EVENTUALE

LOCAZIONE DI IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE DEL DELLA SEZIONE DISTACCATA DI

CALTANISSETTA DELL’UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA SICILIA”. “BUSTA DA NON

APRIRE”.

All’esterno del plico dovrà, inoltre, essere indicato chiaramente il nominativo/ragione sociale del

mittente, domicilio, indirizzo di posta elettronica (ove presente) anche di posta elettronica

certificata ed i numeri di telefono o di fax ove si intendono ricevere le comunicazioni.

Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 25.09.2019.

Il suddetto plico potrà essere inviato tramite raccomandata A/R (si terrà conto della data di

consegna) o consegnato da Agenzia di recapiti oppure consegnato a mano al suindicato indirizzo,

nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. In quest’ultimo caso verrà

rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna.

L’invio del plico rimane a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni

responsabilità dell’Agenzia ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenisse entro i termini

perentori indicati.

Non si procederà all’apertura dei plichi pervenuti oltre il termine sopra indicato e gli stessi verranno

custoditi all’interno degli archivi della Direzione Regionale per la Sicilia in intestazione e non

verranno restituiti al mittente.

È possibile chiedere delucidazioni e chiarimenti, esclusivamente via PEC all’indirizzo indicato alle

precedenti righe, entro la data del 10.08.2019.

Tutte le comunicazioni successive in merito all’apertura delle buste contenenti le offerte e allo

svolgimento della procedura saranno rese pubbliche tramite comunicazioni nell’apposita sezione

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale Internet di questa Agenzia.

Con la partecipazione alla presente procedura, l’offerente accetta che tale pubblicazione abbia

valore di comunicazione a tutti gli effetti, sicché sarà onere dell’offerente richiedere ulteriori

eventuali informazioni sullo stato del procedimento.

La presentazione dell’offerta presuppone l’accettazione incondizionata del contenuto del presente

bando.

Ove l’immobile offerto non possieda tutti o alcuni dei requisiti richiesti, l’offerente, entro 30 giorni di

tempo decorrenti dalla comunicazione di scelta dell’immobile, dovrà costituire una fidejussione a

prima richiesta e con le clausole di cui al paragrafo “REQUISITI” di importo pari al 10% del canone

annuale proposto, a garanzia dell’attività di regolarizzazione diretta al rilascio della certificazione

non prodotta. Tale documentazione dovrà pervenire entro il termine fissato per la stipula del

contratto di locazione.

La mancata costituzione e presentazione della fidejussione in argomento equivale al ritiro

dell’offerta, salvo addebito delle spese di istruttoria eventualmente sostenute dell’Agenzia.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono manifestare il proprio interesse ad una eventuale locazione dell’immobile: Enti Pubblici,

persone fisiche e persone giuridiche, le associazioni, fondazioni ed aziende private anche

consorziate, associate o comunque raggruppate fra loro.

Gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

 l’assenza sia di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento

di pubblici appalti che di eventuali divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

 il non trovarsi in stato fallimentare, in stato di concordato preventivo, liquidazione coatta

o amministrazione controllata o in pendenza di una di tali procedure;

 l’assenza di condanne penali o misure di prevenzione e sicurezza per reati contro il

patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione ovvero per uno o più reati di

partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;

 (eventuale) iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la competente Camera di

Commercio e che non sussistono le condizioni di cui all’art.10 della legge 31 maggio

1965, n. 575 e ss.mm. (autocertificazione antimafia).

 l’inesistenza di condanne penali per le quali abbiano beneficiato della non menzione, in

caso contrario, l’operatore economico ed i suoi legali rappresentanti dovranno indicare

tutte le condanne penali riportate;

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili o di non

esserne soggetto (legge n. 68/1999).

ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Al fine dell’esame delle manifestazioni di interesse che perverranno entro i termini sopra descritti,

verrà nominata un’apposita Commissione di valutazione, dopo la scadenza del termine di

presentazione delle offerte.

La Commissione esaminerà le proposte pervenute, selezionando, tra tutte, quelle che rispondono

ai requisiti richiesti. Il presente avviso riveste solo carattere di ricerca di mercato e, pertanto, le

proposte che perverranno non sono in alcun modo impegnative/vincolanti per questa Direzione

Regionale, anche in caso di loro positiva selezione.

Nel corso dell’ esame istruttorio, la Commissione richiederà lo schema di contratto al fine di

verificarne la coerenza o, se del caso, adattarlo alle prescrizioni previste dal presente avviso e

dalle prescrizioni di legge, in particolare in termini di recesso unilaterale della P.A. e revisione del

corrispettivo.

Questa Direzione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di selezionare la proposta che riterrà

preferibile ovvero di non selezionare alcuna proposta.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Resta inteso che per l’indagine esplorativa sopra riportata, le modalità di presentazione delle

offerte sono unicamente quelle indicate al paragrafo “PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE”.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare:

 Ing. Bartolomeo Bonanno (bartolomeo.bonanno@adm.gov.it) tel. 091-7668208;

 Ing. Emanuele Corselli (emanuele.corselli@agenziadogane.it) tel.091-7653195

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n. 30 giugno 2003 n.196 ”Codice in materia di protezione dei dati

personali” si informa che i dati personali raccolti verranno trattati al solo fine di procedere

all’espletamento della presente indagine di mercato e non verranno né comunicati né diffusi. Con il

semplice invio della propria adesione l’interessato esprime, pertanto, assenso al loro trattamento.

PUBBLICAZIONE

Il testo della presente indagine di mercato sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle

Dogane e dei Monopoli, raggiungibile all’indirizzo: www.adm.gov.it

AVVERTENZE

Si precisa, sin da ora, che il canone proposto, ai sensi dell’ art. 2, comma 222, L. n. 191 del 23

dicembre 2009, verrà sottoposto a valutazione di congruità da parte dell’ Agenzia del Demanio. Al

canone così congruito si applicherà una riduzione del 15%, ai sensi dell’ art. 3 comma 6, D.L. n.

95/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 135 del 7 agosto 2012.

La presente indagine riveste solo il carattere di analisi preliminare finalizzata all’individuazione di

un immobile da proporre in locazione. Le proposte che perverranno non vincoleranno in alcun

modo questa Amministrazione; quest’ultima si riserva la facoltà di non selezionare alcuna offerta o

di selezionare una o più offerte ritenute idonee alle finalità della presente indagine e fa salvo il

diritto di questa Amministrazione di revocare (ai sensi dell’art. 21 quinquies l. 241/90) la procedura

in un qualunque momento e senza obbligo di motivazione.

Nessun diritto sorge in capo all’offerente per effetto della presentazione della domanda di

partecipazione.

L’offerta verrà ritenuta comunque valida, salvo ritiro da comunicare tramite raccomandata A/R o

via PEC, per gg.180 (centottanta) dalla data della presentazione.

In assenza di tali comunicazioni, l’offerta si riterrà valida ed efficace fino alla conclusione della

presente procedura.

In ogni caso questa Amministrazione non corrisponderà alcun rimborso, a qualsiasi titolo o

ragione, per la documentazione presentata che sarà acquisita agli atti e non verrà restituita.

Si precisa che non saranno corrisposte provvigioni ad eventuali intermediari.

Questa Amministrazione potrà richiedere uno o più sopralluoghi sull’immobile proposto, al fine di

verificarne l’idoneità rispetto alle finalità della presente indagine immobiliare.

L’esito dell’indagine immobiliare verrà pubblicato nell’ apposita sezione “Amministrazione

Trasparente” del sito istituzionale Internet di questa Agenzia.