LIAM GALLAGHER APRE IL FESTIVAL COLLISIONI A BAROLO

ROMA (ITALPRESS) – Giovedì 4 luglio Barolo ospiterà la prima data del nuovo tour mondiale dell’ex leader degli Oasis, Liam Gallagher, che presenterà in anteprima le canzoni del suo secondo album da solista: Why me? Why not.

Nelle scorse settimane sono arrivati i singoli Shock-Wave, già in programmazione su tutte le radio, e The River, brani del nuovo album Why me? Why Not annunciato il 12 giugno sui profili social dell’artista e in uscita il prossimo 20 settembre.

Il nuovo album dell’ex ragazzo Oasis arriva dopo i due anni di silenzio che seguirono l’uscita del suo primo fortunato debutto da solista con il disco As You Were del 2017.

(ITALPRESS).