Vlguarnera: il campo sportivo è diventato un ippodromo, monta l’indignazione

Share 0 Share Share

Valguarnera. E’ forte in paese l’indignazione per la foto del cavallo fatto esibire sul pistino di atletica leggera, all’interno del campo sportivo “Sant’Elena”, ove tra l’altro sono stati rinvenuti pure degli escrementi. Proprio in quella pista dove si allenava sino a qualche mese fa il campione italiano di Salto in Lungo della Pro Sport 85, Filippo Randazzo e ove si allenano giornalmente altri campioncini in erba curati dai fratelli Giarrizzo. Un campo sportivo diventato ultimamente, finita l’era calcistica, ippodromo e base per circhi equestri. Sui social monta la rabbia della gente comune e dei tanti sportivi che si sono visti trasformare piano piano l’unico impianto esistente in una pattumiera. Da dire, tra l’altro che giornalmente, oltre alle società e associazioni, sono tante le persone, giovani ed anziani, che utilizzano l’impianto per fare attività fisica e sicuramente trovare degli escrementi non è una cosa bella da vedere e da sentire. E poi utilizzare il pistino per giochi equestri, sembra troppo. Sono stati tanti nel passato i gridi di allarme proprio per la salvaguardia di quel pistino sia da parte della società Pro Sport che degli stessi atleti. Un pistino rimesso a nuovo dopo tante difficoltà nel 2010, grazie alla tenacia dei fratelli Giarrizzo, ridotto oggi ad una arena. L’ex campionessa regionale di salto Maria Concetta Manna, su facebook non sa darsi pace: “mi chiedo- afferma- se sia normale far salire sulla pista di atletica cavalli per esercitazioni o anche solo per esposizione. Ricordo all’amministrazione comunale che sono stati spesi tanti soldi per fare quelle quattro corsie rosse. Non mi sembra corretto nei confronti delle associazioni che investono il loro tempo con dei bambini e allo stesso tempo far diventare quel luogo un campo equestre come non è corretto vedere il campo pieno di escrementi che non si preoccupano nemmeno di toglierli”. Abbiamo chiesto al sindaco Draià cosa ne pensasse e così ci ha risposto: Manderò i vigili urbani a controllare. Noi avevamo dato delle prescrizioni, chiederò loro una relazione. L’associazione che ne ha usufruito doveva lasciare tutto pulito. Da questo momento presteremo maggiore attenzione per tutti coloro che utilizzino il campo. Colgo l’occasione per dire che stiamo lavorando per ripristinare il pistino e l’intero campo”.



Rino Caltagirone