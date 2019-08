UFFICIALE L’ARRIVO DI LUKAKU ALL’INTER “SONO QUI PER VINCERE”

MILANO (ITALPRESS) – L’attesa è finita: Romelu Lukaku è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Contratto fino al 2024 per il 26enne attaccante belga, prelevato dal Manchester United. La società nerazzurra non ha reso note le cifre dell’operazione ma si parla di 65 milioni di euro più 10 di bonus oltre a una percentuale su un’eventuale cessione futura. Ad anticipare la nota dell’Inter sul buon esito dell’operazione era stato lo stesso giocatore, facendosi riprendere in un video con la sua nuova maglia. “Volevo solo l’Inter, perché l’Inter non è per tutti. Sono qui per riportare i nerazzurri alla vittoria”, le prime parole pronunciate da Lukaku.

Nato ad Anversa da genitori congolesi, Lukaku è cresciuto nel Lierse, poi 131 gol in 93 partite all’Anderlecht in tre stagioni prima dell’approdo, nel 2011, al Chelsea. In Premier vestirà le maglie anche di West Bromwich ed Everton dove esplode: 87 gol in 166 partite. Nel 2017 il passaggio al Manchester United, con 42 reti in 96 apparizioni, per un totale di 113 reti nel campionato inglese che ne fanno l’ottavo miglior marcatore straniero di tutti i tempi. E negli ultimi sette tornei è sempre andato in doppia cifra: Antonio Conte, che già ai tempi del Chelsea sognava di allenare il bomber belga, si frega le mani, la sua nuova Inter continua a prendere forma.

