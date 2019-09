Enna Calcio – Ragusa 0-1

Share 0 Share Share

Enna: Esordio in negativo per l’Enna Calcio, sconfitto da un Ragusa giovane ma pimpante, il quale ha avuto la possibilità di sfruttare nel fine la superiorità numerica a causa della espulsione in tempi diversi di Tourè e Caputa, espulsioni per certi aspetti eccessive e che hanno determinato di fatto la sconfitta della squadra gialloverde. Trovarsi con due uomini in meno davanti ad un Ragusa decisamente più forte ha portato ‘Enna a difendersi e al 77’’ un errore della difesa gialloverde ha portato Savasta a rimanere solo davanti a Patrinicola e quindi a segnare con una certa facilità. Sino a quel momento la partita era stata equilibrata con il Ragusa meglio disposto tatticamente facendosi forza della sua fisicità, mentre l’Enna cercava di sfruttare la dinamicità di Caputa e Torcivia, sorretti dall’ottima Baglione, sicuramente l’uomo di maggior classe dei gialloverdi.



Ha esordito Pignatta, 39 anni con un passato glorioso, ancora in ritardo di preparazione, ha lottato, ha cercato di sorprendere la difesa del Ragusa con le sue serpentina ma ancora deve lavorare parecchio. Enna con 4-4-3 con la speranza di sfruttare Torcivia, Caputa e Pignatta in attacco, Ragusa più prudente con un 4-4-2 cercando di sfruttare la mobilità di Savasta e di Azzara sorretti da Piyuka sicuramente più dinamici dei centrocampisti ennesi. Il Ragusa ha attaccato di più. Si è trovato un Patrinicola brillante negli interventi, mentre l’Enna ha attaccato a folate, non ha potuto usufruire dell’intelligenza tattica di Baglione perché relegato a compiti difensivi, era quasi un libero solo che le sue punizioni questa volta sono state sballate ed alte, eppure la squadra gialloverde le sue occasioni le ha avute, solo che Torcivia e Francesco Russo hanno sbagliato delle facili occasioni, la più facile quella capitata a Francesco Russo al 93’ quando solo davanti a Caruso ha tirato alto ed al 52’ quando Baglione ha tirato una punizione sulla barriera e Caputa si è trovato il pallone tra i piedi solo che ha avuto fretta ed ha sbagliato clamorosamente, mancando il pareggio che per certi aspetti l’Enna meritava. Dal 55’ con l’espulsione di Tourè la situazione della gara cambia letteralmente perché il Ragusa ha la possibilità di premere con più costanza e con migliori risultati, quindi l’espulsione diretta di Caputa e l’Enna non ha più la forza di reagire, lo fa con disperazione ma Francesco Russo si mangia letteralmente l’unica occasione buona creata dai gialloverde, avrebbe cambiato letteralmente la partita ed avrebbe dato soddisfazione ai tanti tifosi gialloverdi presenti. Settineri, allenatore del Ragusa esce soddisfatto dal Gaeta. ”Siamo una squadra giovane, tutti 97/98, vogliamo fare un buon campionato, le possibilità ci sono ma ancora dobbiamo crescere bene e siamo nelle condizioni di poter sicuramente fare meglio”. L’Enna dovrà riflettere su questa partita, deve cercare di disporsi meglio nella speranza che Pignatta, proprio per la sua esperienza e la sua tecnica possa dare pericolosità e concretezza alla manovra.

Enna: Patrinicola, Buscemi, Francesco Russo, Zumbo, Marco Russo,Baglione, Caèuta, Tourè, Pignatta, Torcivia (Qualid al 38’), Lentini Khalfomi (dal 41’) all, Cosimano

Ragusa: Caruso, Milizia, Rosalia(46’Palermo) Cerra, Urquiza, Cappello, Azzara , Kouame(dal l’87 Finocchiaro), Bettaghor (dal 72’Principato) Piyuka, Savasta. All. Settineri

Arbitro Schicolone di Caltanissetta

Rete: al 77’ Savasta

Note: Spettatori 750 con buona rappresentanza ragusana Angoli 2-5, ammoniti Zumbo, Kalfomi per l’Enna Milizia, Urquiza, Cappello per il Ragusa. Espulsi Tourè al 55’, Caputa all’80’