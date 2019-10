MIGRANTI, DI MAIO “DECISIONI SUI RIMPATRI IN 4 MESI”

MILANO (ITALPRESS) – “Domani firmerò un nuovo decreto che porterà a quattro mesi i tempi di attesa sulle domande di asilo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso della trasmissione Dritto e Rovescio su Rete4. “Sono le stesse comunità di immigrati regolari a chiedere che chi non può stare qui non ci può stare – ha aggiunto -. Per me chi può stare qui può rimanere ed essere ridistribuito negli altri paesi europei, ma chi non può non può restare in attesa due anni”. “Con questo decreto snelliamo le procedure – ha aggiunto il ministro -, sul tema immigrazione ci vuole buonsenso e rispetto delle regole. Questo decreto fa parte del programma di governo ed è stato condiviso con Conte e il ministro dell’Interno”.

Di Maio poi si è detto “preoccupato per i dazi. Noi non c’entriamo nulla perché sono stati altri paesi europei ad aiutare con aiuti di stato Airbus e adesso noi dovremo pagare questi dazi. Io credo che l’Italia debba esportare sempre più Made in Italy nel mondo e sono sicuro che con una giusta interlocuzione con Donald Trump negli Stati Uniti riusciremo a trovare una soluzione per salvare dai dazi il nostro prosciutto e il nostro Parmigiano che sono le Ferrari della gastronomia”.

(ITALPRESS).