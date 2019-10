Valguarnera. Anche M5S converge a progetto di lista allargata in contrapposizione alla maggioranza uscente

Share 0 Share Share

Valguarnera. Anche gli attivisti locali del M5S, dopo una riunione interna, si sono resi disponibili a convergere al progetto civico per un’intesa allargata anche ad altre forze politiche, in vista delle prossime elezioni amministrative di primavera. Una cordata che comprende allo stato attuale il PD, alleato a livello nazionale, Forza Italia e“L’Altra Voce”, che costituiscono l’opposizione in Consiglio, nonché i Verdi, Art. 1, e alcuni comitati civici. Tutti soggetti politici che già hanno avuto dei primi approcci sul programma nelle scorse settimane e che hanno convenuto su molte cose. Il coinvolgimento dei 5 stelle è però legata al fatto che si riesca non solo a raggiungere un’ intesa allargata sul programma, ma che l’alleanza sia anche composta da soggetti di alto profilo e qualità. A tale riguardo, qualora venisse raggiunta l’intesa, lanciano l’idea di costituire “un patto civico”: “consapevoli –comunicano in una nota- del delicato momento caratterizzato da una profonda crisi e dallo spopolamento del centro abitato, e per nulla soddisfatti dell’attuale indirizzo politico-amministrativo del governo cittadino in carica”. Insomma, i partiti e movimenti civici qualora nasca l’intesa, sono pronti a coalizzarsi in contrapposizione all’attuale amministrazione targata Draià che a loro modo di vedere ha lasciato macerie durante il quinquennio, sia dal punto di vista politico che amministrativo.



Rino Caltagirone



Ecco la nota degli attivisti 5 Stelle:

“In considerazione delle prossime elezioni per il rinnovo della Giunta e del Consiglio comunale – come attivisti del Movimento Cinque Stelle impegnati da anni, nel meetup di Valguarnera, in battaglie e proposte per una migliore ed efficiente amministrazione – anche in questa occasione non faremo mancare la nostra partecipazione a questo importante appuntamento per la vita della nostra comunità. Questo per dare una giusta rappresentanza chi finora ci ha sostenuto e dato forza alle nostre battaglie sul territorio. Consapevoli del delicato momento caratterizzato da una profonda crisi e dallo spopolamento del centro abitato, e per nulla soddisfatti dell’attuale indirizzo politico-amministrativo del governo cittadino in carica (poco risolutivo delle annose problematiche da noi tante volte evidenziate), nella discontinuità con il recente passato, comprendiamo che per una rinascita della comunità valguarnerese occorre dare vita ad un coraggioso atto di confronto e dialogo con tutti i soggetti e le forze politiche e civili che nel corso di questi anni hanno con noi condiviso (o intendono condividere) battaglie, programmi e proposte per un’amministrazione improntata a criteri di democrazia partecipata, economicità, sviluppo sostenibile, gestione diretta dei beni pubblici, salvaguardia dell’ambiente e tutela del decoro urbano, con attenzione alla valorizzazione di patrimoni, culture e competenze professionali ben presenti nella nostra comunità. Certi che con il coinvolgimento delle migliori competenze e risorse possono essere raggiunti traguardi di notevole importanza, non disdegneremo nemmeno la costituzione di un “patto civico per Valguarnera” qualora si riuscisse a raggiungere un’ intesa allargata su programmi e soggetti di alto profilo e qualità, coerentemente alla nostra storia fondata sulla partecipazione dal basso e l’attivismo per il miglioramento della vita nelle città”.