PD Enna: Grazie mille, Presidente Salerno

A nome mio e di tutto il Partito Democratico di Enna esprimo il più grande e profondo ringraziamento al Presidente dell’Università Kore Cataldo Salerno per tutto quello che ha fatto in questi anni per Enna e per la Provincia di Enna.

Grazie per avere prima pensato e poi realizzato il più grande progetto di sviluppo che la città di Enna abbia mai conosciuto.

Grazie per aver saputo creare, con passione, con instancabile e sapiente impegno e con l’aiuto di chi ha creduto da sempre nel progetto, le condizioni perché la Città di Enna venisse riconosciuta come una città laboriosa e vogliosa di riscatto facendola, per una volta, assurgere alle cronache nazionali non per le classifiche negative ma per la creazione del quarto polo universitario siciliano che rimarrà per sempre nella storia.

Grazie per aver saputo lavorare in silenzio, lontano dai riflettori e noncurante dei detrattori e degli scettici che da sempre non hanno creduto alla bontà del progetto.

Grazie per aver contribuito a far diventare la Città di Enna una città di giovani, un dato che, come Lei stesso scrive, “sancisce ancora una volta che anche in Sicilia si può realizzare quello che a prima vista può apparire impossibile”. Nella città in cui la popolazione invecchia sempre più e dalla quale vanno via tantissimi giovani e famiglie, la presenza della Kore rappresenta una solida base su cui costruire prospettive di sviluppo per le giovani generazioni che scelgono di investire e di restare nel nostro territorio.

Il nobile gesto di lasciar camminare da sola la propria “creatura” Le fa onore. Arriva il tempo in cui un genitore si rende conto che il proprio figlio è cresciuto e deve essere lasciato libero e in grado di affrontare la vita da solo. Ora, così come un genitore non abbandona mai i propri figli, ma anzi li conforta e li incoraggia a seconda dei momenti, sono convinto, caro Presidente, che Lei non farà mancare all’Università Kore la sua disponibilità e il suo impegno, anche se non da primo protagonista. Le sue conoscenze, la sua competenza, la sua esperienza e la sua saggezza sono un patrimonio troppo importante per la Kore e per la nostra Città.

Grazie mille, Presidente.

Il Coordinatore cittadino

Vittorio Di Gangi