Valguarnera: il Paese si mobilita per venire incontro alle famiglie bisognose

Share 0 Share Share

Valguarnera. Da diversi giorni è in moto anche a Valguarnera la macchina della solidarietà per alleviare i disagi economici delle famiglie meno abbienti che, in periodo di covid-19, aumentano giornalmente in maniera esponenziale. Per venire incontro a tali difficoltà Lo Stato e la Regione, così come pure per altri Comuni, ha stanziato per Valguarnera, la somma di 225 mila euro, somma che dovrà essere utilizzata per sostenere i bisogni delle famiglie maggiormente in difficoltà. Il sostegno è rivolto in particolare per gli esercenti che nel periodo di chiusura delle attività non hanno percepito alcun reddito e anche per coloro che se lo sono visti ridurre in maniera significativa. Le somme, per chi ne ha fatto richiesta e ne avrà diritto, dovranno essere erogate tramite il Comune, entro un mese. Dal Comune parte l’iniziativa dei buoni pasto. Nella sezione del sito istituzionale “Avvisi Pubblici”, è stata chiesta agli esercizi commerciali e farmacie la disponibilità ad accettare dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari, farmaci e prodotti di prima necessità, per i cittadini in difficoltà. Il Comune, allo scopo, ha messo a disposizione un numero telefonico dei servizi sociali che è 335-6243873. L’amministrazione, tra le altre cose, ha pure attivato un servizio a domicilio, per quanti impossibilitati ad uscire da casa per fare la spesa od altre attività. Il servizio sarà esplicato attraverso la centrale operativa di Sicilia Emergenza. Tra le altre iniziative ha messo pure a disposizione, presso l’Istituto di Credito Unicredit, un Iban per le donazioni. Chi volesse concorrere lo può fare tramite bonifico presso l’Unicredit al seguente Iban IT12S0200883730000300002968 con la causale: “emergenza coronavirus”. Collaborazione massima anche tra varie associazioni del luogo il cui lavoro che stanno svolgendo è davvero encomiabile. La loro mission principale consiste nella raccolta di generi alimentari e di prima necessità da destinare a famiglie indigenti. A tale riguardo anche i condomini si stanno attivando in tal senso, facendo trovare nell’androne di casa scatoloni pieni di prodotti. La solidarietà non arriva però solo dalle istituzioni pubbliche ma anche dalla società civile. La Pro Sport 85 di Valguarnera, la storica società di atletica leggera,donerà 5 mila mascherine al Comune di Valguarnera. Mascherine che saranno confezionate da due sarte locali. “ In un momento di così di grande difficoltà – afferma il presidente Filippo Giarrizzo – non potendo svolgere le nostre attività sportive, i dirigenti e i tecnici della nostra associazione, hanno ritenuto di contribuire, seppur in maniera modestissima, al sostegno psicologico della nostra comunità”. Le mascherine saranno donate al Comune che provvederà tramite le associazioni a distribuirle. Anche il campione del mondo di pasticceria e cioccolateria artistica Tommaso Molara ha messo in palio, attraverso “la lotteria di Pasqua” una scultura artistica di cioccolato di circa un metro di altezza. Il ricavato della lotteria sarà interamente utilizzato per aiutare le famiglie bisognose di Valguarnera. La vendita dei biglietti di euro 2,50 ciascuno è già in corso. Chi vorrà potrà acquistarli contattando lo stesso Molara nei profili sociali Facebook o Instagram.



Rino Caltagirone