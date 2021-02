Valguarnera. E’ morto il ristoratore Lillo Inserra, della famosa osteria “Al Canale”

Share Facebook

Valguarnera. Una triste notizia ha scosso la comunità valguarnerse. Ieri sera domenica, dopo una terribile malattia è venuto a mancare il ristoratore Lillo Inserra, persona stimabilissima e molto conosciuta in ambito provinciale. Le sue condizioni di salute già precarie da tempo sono precipitate negli ultimi giorni, da quando è stato ricoverato d’urgenza presso l’Ospedale di Enna, causa Covid . Lillo Inserra aveva 68 anni e gestiva da circa trent’anni la famosa osteria “Al Canale”, distinguendosi oltre che per la buona cucina, anche per la sua simpatia, ironia ed intelligenza. Originario di Piazza Armerina ha vissuto gran parte della sua vita a Valguarnera ove si è sposato con la signora Angela e concepito due splendidi figli Michele e Mary. Inserra era considerato un innovatore della cucina casereccia siciliana, un vero maestro di arte culinaria. Tipici i suoi antipasti ed i primi piatti. Ha ricevuto numerosi premi ed attestati da riviste specializzate.



Rino Caltagirone