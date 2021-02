Azzerato il numero di pazienti COVID nel Reparto della Terapia Intensiva dell’Umberto I di Enna

Share Facebook

Enna. Nell’ultima settimana, il numero dei malati affetti da Coronavirus in Terapia Intensiva è sceso in maniera costante così come negli altri reparti. Alla data odierna, 23 febbraio 2021, i pazienti nell’area delle Malattie Infettive dell’Umberto I sono 8; 2 pazienti nella Semintensiva, 0 pazienti in Terapia Intensiva e una paziente è ricoverata presso l’Ostetricia COVID.

Prosegue nel frattempo la campagna vaccinale.

Nelle sedi vaccinali dell’ASP di Enna, è partita sabato 20 febbraio, come da cronoprogramma regionale, la somministrazione della prima dose del vaccino agli ultraottantenni. Gli anziani che hanno ricevuto la prima inoculazione sono 790. Apprezzamento e soddisfazione per l’organizzazione della vaccinazione da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna sono quotidianamente espressi agli uffici dell’Azienda e anche pubblicamente sui social da anziani e loro parenti.

“Importante in questa fase non perdere i risultati finora conseguiti – dichiara la Direzione dell’ASP – per comportamenti sbagliati caratterizzati da poca attenzione o dalla sottovalutazione dei rischi. La partita contro il COVID non è chiusa e tutti dobbiamo osservare le norme e gli obblighi nei contesti in cui agiamo”.