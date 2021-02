Leonforte. E’ morto il maestro Pino Calì

Share Facebook

Leonforte piange un caro concittadino, Pino Calì.



Il maestro Calì ha introdotto alla bellezza e all’arte molti leonfortesi.

L’Università Popolare ha avuto modo di apprezzare il suo estro e la sua pazienza e di lui si ricordano, fra le tante opere, il logo della stessa Università, la tela del cardinale Newman, realizzata in occasione della lezione: Ex humbris et imaginibus in veritatem e quella di San Giuseppe, donata alla Pro Loco a corredo dell’Artara.

Le opere del maestro Calì sono cariche di simboli e rimandi e ogni elemento è strettamente legato al significato profondo che le ha ispirate.

Gabriella Grasso