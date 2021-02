Pietraperzia: chiusi due Pub in violazione norme finalizzate al contenimento contagi covid-19

Share Facebook

Continuano i controlli disposti dal Comando Provinciale di Enna per il rispetto delle norme anti-Covid, in particolare, nell’ambito del territorio di competenza della Compagnia di Piazza Armerina, è stato predisposto un capillare controllo del territorio, finalizzato a garantire ai cittadini una maggiore percezione di sicurezza ed a tutela della legalità in genere. Nel fine settimana, i militari della Città dei mosaici hanno effettuato centinaia di controlli su persone ed esercizi pubblici, elevando sanzioni in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19.

A Pietraperzia i Carabinieri della locale Stazione, nel weekend appena trascorso, hanno effettuato numerosi controlli nei locali frequentati dalla movida, chiudendo, provvisoriamente, due noti Pub del centro cittadino poiché, in entrambi i casi, dopo le 18 venivano serviti al tavolo cibi e bevande, non facendo rispettare il distanziamento sociale. In questo momento difficile per tutta la popolazione per via della terribile pandemia, l’unico metodo per limitare i contagi e garantire la sicurezza e la salute dei cittadini è quello di controllare più accuratamente i posti dove è più facile che si creino assembramenti. Ai titolari dei due esercizi pubblici, oltre alla chiusura momentanea dei locali è stata elevata una sanzione amministrativa.