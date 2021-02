Allevatore trovato morto a Nicosia, disposta autopsia

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Fissata per oggi pomeriggio, all’obitorio di Enna – come riporta l’edizione odierna del quotidiano Giornale di Sicilia – l’autopsia sul corpo di Salvatore Blasco, allevatore di 55 anni, trovato nella tarda mattinata di ieri nelle campagne di Nicosia. Una morte sospetta malgrado sul corpo non siano stati trovati segni di colluttazione o ferite evidenti.

Il corpo era stato individuato da un dipendente dell’azienda agricola di proprietà dell’uomo che ha chiamato i soccorsi. Dopo il primo esame del medico-legale, sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Nicosia, la Squadra mobile di Enna e il magistrato che, pur non escludendo la morte accidentale, ha disposto l’esame autoptico per stabilirne le cause a fronte di elementi, mantenuti sotto riserbo, che non fanno escludere l’ipotesi di un omicidio.

Si cerca di stabilire se l’allevatore abbia avuto contrasti con altri imprenditori agricoli.