All’Irccs Oasi di Troina avviate oggi le procedure concorsuali per il reclutamento di nuovo personale sanitario. A quasi un anno dall’inizio della pandemia da coronavirus, con inevitabili ricadute economiche finanziarie per l’Istituto, che ha dovuto affrontare una delle più difficili esperienze sanitarie della storia, l’Oasi rinnova l’azione di rilancio e l’impegno assunto pre-pandemia e ritorna ad assumere professionisti nel campo sanitario, socio sanitario e non solo, creando nuove opportunità occupazionali per tanti giovani laureati che da anni aspettano una stabilizzazione lavorativa o un ‘occasione per tentare di inserirsi nel mondo del lavoro.

Sono 64 le posizioni lavorative aperte, così come pubblicato tramite avviso pubblico nel mese di dicembre del 2019, e così distribuite: 20 infermieri professionali, 25 Operatori Socio Sanitari (OSS), 2 Tecnici di Neurofisiopatologia, 2 posti di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, 8 posti di Terapista Occupazionale, 2 posti di Logopedisti, 2 posti di Tecnico sanitario di Radiologia Medica e 3 posti di Fisioterapista.

Per ognuna delle posizione aperte sono state già designate le commissioni esaminatrici a composizione mista, ovvero membri interni ed esterni.

I contratti saranno a tempo indeterminato e con inquadramento professionale previsto per il ruolo e la posizione ricoperta.

Per ogni ulteriore dettaglio visitare il sito istituzionale dell’Istituto: www.irccs.oasi.en.it (sezione bandi e concorsi).

Il management dell’azienda esprime soddisfazione per questo traguardo raggiunto, nonostante ci sia stata una dilazione dei tempi di esecuzione del bando, legati all’emergenza sanitaria Covid 19. Si avvia comunque a conclusione un percorso importante, sia per l’Istituto, sia per quanti credono di poter avviare un percorso di crescita professionale e umano all’interno della nostra realtà. Nel rispetto delle normative anti Covid, avvieremo sin da subito le procedure previste per l’insediamento delle commissioni e la valutazione dei candidati.