Serie D girone I, Acireale-Troina 3-0

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

La 19a giornata del girone I di Serie D vede la sconfitta del Troina ad Acireale.

Allo stadio ‘Aci e Galatea’, l’Acireale batte 3-0 il Troina. Dopo un primo tempo chiuso sul 2-0, la reazione degli ospiti che si ferma sulla traversa di Balistreri. Grande prestazione di Souarè, degli under La Vardera e Buffa e un match che è sembrato sempre sotto controllo degli acesi.

PRIMO TEMPO Una partita che comincia a ritmi blandi e con un ritmo parecchio spezzetato. Al 15′ grande pericolo per i padroni di casa: Ciccone scende sulla sinistra, serve Balistreri che protegge palla fa sponda per Guerci che lascia partire un tiro uscito veramente di pochissimo. Al 22′ punizione dalla destra di Rizzo, Silvestri la devia di testa ma la palla non impensierisce minimamente Aiolfi. Ospiti ancora vicini al gol al 26′ quando da circa trenta metri Ficarrotta, su punizione, trova Ruggiero che si allunga e mette in angolo una conclusione angolatissima. Al 33′ si sblocca il match: Savanarola mette in mezzo un traversone basso da sinistra, Pozzebon di tacco fa sponda per Souarè che di prima batte Aiolfi sul suo palo. Granata vicini al raddoppio al 35′ quando Buffa, servito da Aiolfi, a tu per tu con Aiolfi, si fa ipnotizzare dal portiere che di ginocchio respinge la sua conclusione. Al 37′ Popolo stende La Vardera in area, l’arbitro indica il dischetto e Rizzo fa 2-0 dagli undici metri. Al 42′ grande scambio tra Pozzebon e Rizzo con l’argentino che mette il numero nove davanti al portiere che incredibilmente la mette a lato.

SECONDO TEMPO Primo squillo della seconda frazione è di marca rossoblu: ancora un’altra punizione di Ficarrotta e sempre Ruggiero vola a deviare. Al 56′ cross in area di Ficarotta per Balistreri, trattenuto da Cannino e l’arbitro indica il dischetto: lo stesso Balistreri, con un cucchiaio, colpisce la traversa. Sulla ribattuta del legno, il numero nove palermitano aveva anche fatto gol, prontamente annullato perché nessun altro giocatore aveva toccato il pallone. Al 77′ arriva il tris granata: Savanarola caparbio, entra in area e serve De Felice: l’attaccante colpisce il palo ma Buffa arriva a ribadire in rete il pallone del 3-0. Un minuto dopo ancora occasione per De Felice, a tu per tu con Aiolfi, calcia incredibilmente alto. All’85’ si rifanno vivi i rossoblu con Kamara che dal limite impegna Ruggiero, che si tuffa alla sua destra per respingere il tiro. La gara si chiude dopo 2′ di recupero

Acireale-Troina 3-0

Reti: 33′ Souarè, 37′ rigore Rizzo, 77′ Buffa ACIREALE (4-2-3-1): Ruggiero 02; Cannino 00, Silvestri, Viscomi (80′ Orlando), D. La Vardera 02 (87′ Mauceri 99); Buffa 01, Cozza; Savanarola (80′ Ba), Rizzo (80′ Russo), Souarè; Pozzebon (76′ De Felice). A disp.: Mazzini 00, Iania 01, Mbaba 00, Tumminelli. All. Davide Padalina (*la società aveva comunicato già che Pagana non sarebbe andato in panchina).

TROINA (4-3-3): Aiolfi; Popolo 02, Neri 00, Longo 99, Ciccone 01; Cenci, Giuffrida 02 (69′ Palermo), Guerci 00 (81′ Kamara); Ficarrotta, Balistreri ( 81′ Dembele 02), Aperi (81′ Mascara 02). A disp.: Li Volsi 01, Mbaye, Nania 00, Diara 01, Giuffrida 02, Santoro 00. All. Mascara.

ARBITRO: Gigliotti di Cosenza

Ammoniti Savanarola, Giuffrida, Cannino, Talla.

Al 56′ Balistreri (Troina) calcia rigore sulla traver

LA CLASSIFICA (aggiornata dopo la 19a giornata)

ACR Messina 37

FC Messina** 34

Gelbison* 33

Acireale* 32

Licata* 31

Santa Maria Cilento 25

San Luca*** 24

Dattilo*** 23

Rotonda**** 22

Biancavilla*** 21

Paternò** 21

Troina* 19

Cittanovese***** 18

Sant’Agata 18

Castrovillari*** 17

Rende 17

Marina di Ragusa* 16

Roccella****** 13