Enna. Gruppo operatori sanitari in giro per la provincia per vaccinare anziani ricoverati nelle Rsa

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Enna. Un gruppo di operatori sanitari, coordinati dalla d.ssa Lia Murè, da diverse settimane sta operando con una certa sollecitudine e dinamicità in giro per la provincia per vaccinare gli anziani che sono ricoverati nelle Rsa, case di riposo e case famiglia. Si tratta di 100/150 vaccinazione al giorno e già quasi il settanta percento di questi anziani sono stati già vaccinati.



Il gruppo è formato da due medici anestesisti Nello Savoca e Paolo Alaimo, dagli infermieri Donatella Bellomo, Lucio Piano, Giuseppe Giadone, Piera La Paglia, Franco Scaduto, l’equipe ha raggiunto un’ottima amalgama e riesce ad essere altamente efficiente. Già sono state effettuate le vaccinazioni presso case di riposo e case famiglia di Enna, Aidone, Agira, Assoro, Calascibetta, Cerami, Gagliano, Leonforte, Troia e Villarosa. Un tour de force efficace, ricco di risultati positivi. Nelle prossime settimana il gruppo cercherà di completare il resto delle Rsa e case famiglie della provincia di Enna, in qualche caso sono state effettuate le vaccinazioni di richiamo. In questo campo di vaccinazioni agli anziani ricoverati l’Azienda sanitaria ennese è all’avanguardia e sta ottenendo risultati eccellenti. Da domani il gruppo sarà impegnato –anche- nella vaccinazione degli anziani che si trovano nella loro abitazione o in quella dei familiari.