Nino Di Giacomo eletto Presidente del Comitato Fipav Sicilia

L’assemblea delle società sportive di pallavolo siciliane, riunita domenica scorsa ha eletto a maggioranza dei voti ( 52,17%) Nino Di Giacomo neo presidente regionale della federazione di pallavolo. Con Di Giacomo sono stati eletti i componenti del Consiglio Federale Regionale che hanno fatto parte della lista di Di Giacomo. Dopo una lunga ed estenuante campagna elettorale dunque Di Giacomo ha avuto la meglio su Giuseppe Gambero il quale ci è fermato al 45,91% dei voti espressi in suo favore. Visibilmente emozionato il neo presidente regionale Fipav ha ancora una volta ringraziaro ricordando che “abbiamo davanti a noi 1460 giorni che sono esattamente i giorni del prossimo quadriennio olimpico. Abbiamo 1460 giorni a disposizione per realizzare tutto ciò che abbiamo presentato nel nostro programma. Non dobbiamo e non possiamo sprecare neanche un giorno di quelli che abbiamo a disposizione, da domani dobbiamo metterci al lavoro per recuperare il tempo perduto! La Sicilia deve cambiare passo e, per far questo, non basta solo Nino Di Giacomo, serve la passione di tutte quelle persone che hanno voglia di far diventare la Sicilia un’eccellenza. La nostra terra ha tutte le carte in regola per competere con le migliori regioni d’Italia”. La Sicilia dei comitati territoriali e con quello Regionale si appresta ad affrontare il prossimo quadriennio olimpico partendo da uno stop delle attività di pallavolo che dura da un anno con gravi conseguenze per tutto il comparto pallavolistico siciliano.



Agostino Vitale