Dall’Italpress un nuovo Tg dedicato alla sostenibilità e all’ambiente

ROMA (ITALPRESS) – L’agenzia di stampa Italpress lancia un nuovo Tg dedicato all’Ambiente e alla Sostenibilità. Il nuovo tg andrà in onda tutte le settimane sulle piattaforme multimediali dell’agenzia, su circa 50 siti e portali e su un centinaio di emittenti televisive di tutta Italia.

In onda tutte le domeniche, si affianca agli altri Tg tematici dell’Italpress (Giovani, Motori, Europa, Salute e Turismo) e viene realizzato in collaborazione con TeleAmbiente, storica Tv romana dedicata al Green e alla Sostenibilità, e alla Fondazione Univerde, presieduta dall’ex ministro dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio.

“Italpress – afferma il direttore responsabile Gaspare Borsellino – è da sempre molto sensibile alle tematiche dell’ambiente e della sostenibilità, tanto da organizzare da 11 anni in Sicilia, insieme alla rivista specializzata SiciliaMotori, No Smog Mobility, l’unica manifestazione nazionale sulla mobilità sostenibile che si svolge nel Sud Italia. Così dopo il Notiziario sull’Ambiente, nel piano di sviluppo e potenziamento del Multimediale abbiamo ritenuto importante affiancare anche un Tg settimanale interamente dedicato al mondo green ed ecosostenibile”.

Il Tg viene prodotto in partnership con TeleAmbiente diretta da Stefano Zago.

“E’ una collaborazione – dice Zago – che permette di arricchire l’informazione ambientale proprio nell’anno in cui l’Italia è protagonista della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Un’occasione per rendere la tutela ambientale protagonista del futuro del nostro paese e agevolare quel cambio di paradigma necessario per avere un futuro nel segno della sostenibilità. Con le recenti norme approvate dall’Europa il nostro continente sta diventando un modello di sostenibilità a livello mondiale e l’Italia dovrà fare la sua parte”.

Soddisfatto della nuova iniziativa editoriale ambientalista di Italpress anche il presidente di Univerde, Alfonso Pecoraro Scanio.

“La Fondazione Univerde – dice Pecoraro Scanio – ha deciso di collaborare insieme con Teleambiente e Italpress alla realizzazione del nuovo Tg. Questa collaborazione si aggiunge a quella già sperimentata con la trasmissione settimanale ‘Madre Terrà in onda ogni domenica, curata dalla fondazione, e conferma la volontà dell’agenzia di puntare sulla sostenibilità ambientale. E’ importate diffondere sempre più una conoscenza ecologista e informazioni di qualità sui temi della riconversione ecologica dell’economia e della società”.

