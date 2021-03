Raid dell’Etna sceglie anche il territorio ennese

Share Facebook

Nel mese di settembre in Sicilia si disputerà la 23^ edizione del Raid Dell’Etna per auto storiche e ad essere interessato c’è anche il territorio ennese. Infatti subito dopo la partenza verso il circuito delle Madonie, il giorno dopo il gruppo di partecipanti ed organizzatori partirà per Calascibetta dove verrà visitato il centro storico, successivamente la carovana si sposterà presso l’autodromo di Pergusa dove si svolgeranno delle prove cronometrate nella pista dell’ autodromo. I concorrenti effettueranno un giro lanciato e tre giri cronometrati, successivamente ci sarà la sosta per il pranzo che sarà consumato nei box. Nel tardo pomeriggio il gruppo partirà per Siracusa dove pernotteranno. Il Raid dell’Etna ha sempre scelto territori particolari della provincia di Enna ma l’atto finale sono state sempre le prove cronometrate sul circuito di Pergusa, la relativa classifica per classe e la premiazione di vincitori, quindi il consumo del pranzo ed un pò riposo prima di affrontare il trasferimento in altra parte della Sicilia.