ASP Enna. 3075 gli anziani ultraottantenni vaccinati. Appello al personale scolastico docente e non docente

Sono 3075 gli anziani di età superiore a 80 anni che hanno ricevuto, alla data del 3 marzo ‘21, la somministrazione del vaccino contro il COVID presso le sedi vaccinali dell’ASP di Enna. “Raggiunto il 50% delle prenotazioni effettuate da parte degli ultraottantenni”, afferma Natale La Grotteria, Data Manager della campagna vaccinale per conto dell’ASP di Enna.

In totale, i cittadini della provincia di Enna che hanno ricevuto la somministrazione del vaccino, complessivamente tra prime e seconde dosi inoculate, sono 12.741 a fronte di una popolazione da raggiungere pari a 143.000 abitanti.

Gli operatori sanitari sono la categoria numerica più elevata tra i vaccinati; tra le altre categorie previste in questa fase, 1183 sono gli ospiti delle Case di Riposo, RSA e lungodegenza, che hanno ricevuto il vaccino; 733 vaccinati nello staff delle strutture di lungodegenza; le Forze di Polizia ammontano a 492 operatori vaccinati; Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta sono 302.

Partita da pochi giorni la vaccinazione al personale scolastico, docente e non docente, under 65 che viene individuato come fascia di popolazione dall’alta rilevanza vaccinale e preventiva. Grande è l’attesa per il numero di vaccinazioni all’interno del mondo della scuola compatibile con la sicurezza di insegnanti, alunni e personale non docente.

Facilmente raggiungibili, anche attraverso il sito regionale siciliacoronavirus.it, la piattaforma dedicata alla prenotazione del vaccino da parte delle categorie inserite alla data odierna, e il numero verde 800 009966, attivo da lunedì a venerdì.