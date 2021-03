Michele Schillaci, Assessore a Cerami, nominato coordinatore provinciale della Lega

Share Facebook

In casa Lega nella Provincia di Enna arriva il nuovo coordinatore politico. Si tratta del giovane Michele Schillaci, peraltro già commissario della Lega Giovani Provinciale. Giuseppe Savoca invece ricoprirà il ruolo di responsabile provinciale. Di Michele Schillaci vi abbiamo sovente notiziato anche per le lodevoli iniziative messe in atto nel suo comune, Cerami, in qualità di assessore alla Cultura, ruolo che tutt’ora riveste, divenendo nel panorama provinciale un ottimo esempio di giovani che si impegnano per il proprio territorio con spirito di abnegazione. Questa nuova nomina, che sicuramente ricoprirà con rinnovato impegno, verte quindi da parte della Lega di lanciare un importante messaggio, ossia quello di ripartire dal territorio e finalmente scommettere sui giovani. Tutti i partiti (per rimanere in ambito politico) si riempiono la bocca della parole “Giovani” ma spesso questa categoria più che essere valorizzata viene vista come il “cameriere” di chi ha “i capelli bianchi”, senza comprendere che, in primis, un simile atteggiamento non rende merito all’intelligenza dei “capelli bianchi” sia perché sembrano dimenticare di essere stati anche loro giovani un tempo, ma soprattutto perché il confronto generazionale può solo portare arricchimento, mettendo insieme l’esperienza passata e l’energia e l’intraprendenza del presente proiettata nel futuro.

Dichiara il neo Coordinatore Schillaci: “Ringrazio l’on. Minardo e il sindaco Carrà per il privilegio e la fiducia che mi concedono chiamandomi a questo delicato ruolo politico per la provincia di Enna.

Da militante giovanile e amministratore locale, farò il massimo per onorare al meglio l’incarico a me affidato.

Sarà dovere mio e di Giuseppe Savoca valorizzare le risorse di un territorio straordinario, troppo spesso dimenticato e privo di riferimenti”.



Alain Calò