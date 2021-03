Enna. Ausonia tennis da tavolo, difficoltà per l’attività a causa della pandemia

Share Facebook

Enna. L’emergenza pandemica ha stravolto i programmi dell’intera stagione per le società di tennis da tavolo ennesi. La società Ausonia, del Presidente pro-tempore Luigi Grimaldi, secondo un normale e programmato avvicendamento, si è vista costretta a rinunciare ad inizio stagione, pur mantenendo i titoli acquisiti nella stagione scorsa, al Campionato di A2, B1 e C1 maschili, nonché all’attività di squadre a carattere regionale (C2 e D1) che non si svolgerà. La sofferta decisione di ritirare le rappresentative dalle competizioni a Squadre Nazionali è conseguenza della complessità degli organici della società, composti anche da atleti non ennesi e talora di nazionalità straniera, per i quali sarebbe stato arduo e rischioso affrontare le lunghe trasferte previste. Ad ottobre, causa pandemia, la società ennese aveva dovuto rinunciare ad un forte giocatore di nazionalità russa, chiamato a integrare l’organico di serie A2; stessa sorte è toccata all’altro straniero di nazionalità maltese, in forza alla compagine di B1. Alla luce di tutto questo, la società ennese, per la restante parte di stagione, punterà sulla “Coppa Italia a Squadre dei Comitati Regionali” e sul Campionato a Squadre Femminili di Serie B, lasciando alla decisione dei singoli atleti la scelta di partecipare all’attività di tipo individuale. Per quanto riguarda la Coppa Italia, è stata già espletata dal Comitato Regionale Sicilia, la prima delle due fasi eliminatorie, alla quale. L’Ausonia non ha partecipato, in quanto ammessa di diritto alla seconda fase, prevista sempre in Sicilia. La squadra qualificata, dopo la seconda eliminatoria, affronterà le rappresentative delle altre regioni, in un ulteriore concentramento. L’organico allestito per questa manifestazione vedrà come atleti di punta dell’Ausonia Daniele Spagnolo, Francesco Messa e Simone Costanzo, ma è intendimento del Direttore Tecnico della società Vasil Hristozov coinvolgere e alternare in questo progetto più atleti possibili, compatibilmente con il grado di difficoltà degli incontri in programma. Per la serie B femminile, dopo il primo concentramento svoltosi a Reggio Calabria, che ha praticamente decretato la conclusione del girone di andata della fase preliminare, la formazione dell’Ausonia composta dall’ennese Martina Tirrito, Yuliya Markova e Giada Viola, sebbene prive delle maltesi Katya e Rachel Mifsud, si trova in testa al girone a punteggio pieno. La seconda parte del girone “L” di B femminile si disputerà a Molfetta domenica . Qualora la squadra ennese dovesse confermare la propria leadership, si giocherà le chance di promozione in un ulteriore concentramento con le vincenti degli altri gironi che, presumibilmente si svolgerà a Terni. Oggi e domani, a Siracusa, è previsto il primo dei Tornei di qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili e di Categoria. I singoli atleti dell’Ausonia decideranno in autonomia se partecipare alla manifestazione. Per Martina Tirrito, si potrebbe profilare un doppio impegno; la giovane ennese, infatti, dovrebbe partecipare alla gara di qualificazione ai Campionati Italiani Juniores, nella mattinata di oggi a Siracusa, per poi unirsi alle altre compagne della serie B e partire alla volta di Molfetta, per gli incontri di campionato previsti per la giornata di domenica.